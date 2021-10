Dacian Cioloş: Dacă un guvern propus de USR ar trece, sunt conştient că el oricând ar putea fi dărâmat în Parlament

Preşedintele USR, Dacian Cioloş, a afirmat la Digi 24 că este conştient de faptul că, dacă ar fi învestit, un guvern minoritar al USR ar putea fi oricând răsturnat prin decizie a Parlamentului. Cioloş respinge, din nou, ideea susţinerii de către USR a unui guvern condus de Florin Cîţu, el spunând că pentru USR Cîţu este "fostul premier" şi că acesta a abuzat de poziţia sa, potrivit News.





"Noi spunem de câteva săptămâni deja că suntem gata să ne aşezăm la masa discuţiilor, dacă am fi avut o propunere de premier din partea PNL pe care să o putem lua în considerare. Adică un premier care să fie capabil să conducă un guvern de coaliţie, nu doar un guvern al PNL-ului şi să aibă, în consecinţă, un comportament integrator. Despre lucrurile astea am tot vorbit săptămâni întregi, a venit momentul în care trebuia mers la Cotroceni cu propuneri, nu au venit cu propuneri şi acuma ne spun că s-ar putea să... A trecut o săptămână. Noi luăm în calcul şi lucrul ăsta, că e nevoie de un guvern cât mai rapid. De asta am şi făcut propunerea noastră. Nu cred că noi putem fi acuma judecaţi că am făcut o propunere şi oferim o soluţie şi ei să spună că din cauza noastră se prelungeşte această criză. Păi criza se prelungeşte pentru că, pe de o parte, moţiunea de cenzură a fost depusă la începutul lui septembrie şi a fost amânată de PNL, în cârdăşie cu PSD, aproape pe lună de zile, pe tot felul de tertipuri procedurale şi de asta moţiunea nu a putut fi votată decât la începutul ui octombrie în loc să fi clarificat lucrurile de când moţiunea a fost depusă, conform procedurilor democratice, constituţionale. Şi astăzi am fi avut deja o soluţie, deci deja a fost întârziat procesul din cauza faptului că această moţiune a fost întârziată”, a afirmat Dacian Cioloş, vineri seară, la Digi 24.

Întrebat dacă ar fi dispus să negocieze susţinerea pentru guvern construit în jurul PNL, în situaţia în care guvernul USR cu care se va prezenta în Parlament nu va primi votul Legislativului, Dacian Cioloş a răspuns că, atunci când PNL va face propuneri, USR le va discuta.

"Acuma suntem întrebaţi despre ipotetice propuneri pe care PNL-ul le-ar face, când o să le facă, o să le discutăm. Deocamdată, noi avem o propunere şi asta o propunem spre discuţie şi credem că asta poate să fie o alternativă, fie pe termen lung, reconstruind coaliţia, fie o alternativă pe termen scurt şi mediu, ca să ieşim din perioada asta de iarnă, până în primăvară, pentru că eu sunt conştient, dacă un guvern propus de USR ar trece, sunt conştient că el oricând ar putea fi dărâmat în Parlament, dar dacă în momentul de faţă niciunul din partide nu a făcut o propunere viabilă, noi avem o propunere pe care o punem pe masă”, a adăugat premierul desemnat.

Cioloş a reafirmat că USR nu susţine un guvern condus de Florin Cîţu, el spunând că dacă PNL vrea majoritate "trebuie să facă propuneri de premieri care să poată construi această majoritate”.

"Pentru noi, Florin Cîţu e fostul premier, e cel care a aruncat în aer încrederea din coaliţie prin felul în care s-a raportat la doi miniştri ai noştri şi felul în care i-a dat afară din Guvern, abuzând, din punctul de vedere al coaliţiei, de poziţia sa de premier, pentru că el are dreptul să facă, din punct de vedere constituţional, aproape ce doreşte, dar, din punctul de vedere al înţelegerii unei coaliţii, a abuzat de puterea pe care a avut-o”, a mai afirmat preşedintele USR.

Dacian Cioloş a susţinut, întrebat fiind, că nu ar fi avut o problemă ca Florin Cîţu să facă parte din Guvern, dar nu ca prim ministru, el explicând că nu are "o problemă personală cu persoana Florin Cîţu”, ci cu modul în care acesta a condus Guvernul.