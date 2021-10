​Marcel Ciolacu: Părerea mea e că ar trebui suspendat preşedintele

În replică la un comentariu privind ideile vehiculate conform cărora ar fi „ghidonat” din afara partidului şi ar fi „la mâna preşedintelui”, Marcel Ciolacu a declarat, la Prima Tv, că nu vede cu ce l-ar putea avea acesta la mână şi că, în opinia sa, Iohannis ar trebui suspendat din funcţie.„În primul rând, nu văd cu ce să mă aibă la mână, e prima conspiraţie din seara asta, Iohannis m-a rugat să-l dau pe Cîţu jos, dacă mă ghidonează. Părerea mea e că ar trebui suspendat preşedintele. Nu ne-ar trebui totuşi un guvern? Eu nu sunt un om care gândesc în extreme, eu de felul meu sunt un om mai liniştit şi iau deciziile în interiorul partidului. Dacă ne uităm la scorurile electorale, înseamnă că lucrurile funcţionează în PSD. La ultimele două alegeri pe care le-am câştigat, atât locale, cât şi parlamentare”, a spus Marcel Ciolacu.Liderul PSD a reafirmat că social-democraţii susţin organizarea unor alegeri anticipate parlamentare şi a menţionat în cazul în care acestea s-ar desfăşura, listele de candidaţi ai partidului ar rămâne nemodificate.„Noi avem o decizie clară. În acest moment am mers pe această variantă (alegeri anticipate - n.r) pentru că nu vedem cum s-ar putea recreiona. Listele rămân nemodificate. Am schimbat 75% din listele parlamentare, cred că e suficient”, a precizat Marcel Ciolacu.