Drulă: Să nu uităm cine a declanşat această criză şi de ce suntem în măgăria asta de situaţie de două luni – Florin Cîţu şi Klaus Iohannis

Vicepreşedintele USR Cătălin Drulă a afirmat, miercuri seară, la B1 TV, că USR şi-a asumat onest că va guverna, într-o perioadă în care niciun alt partid nu a dorit să facă acest lucru. ”Nu vor niciunii să guverneze, n-au vrut nici să guvernăm noi”, a afirmat Drulă, precizând că actuala criă politică a fost creată de Klaus Iohannis şi Florin Cîţu, potrivit News.





”Noi am făcut un gest de responsabilitate – ne-am asumat guvernarea când n-o voia nimeni. La consultările de la Cotroceni n-a propus premier nici PNL, nici PSD. Noi ne-am asumat acest lucru, am mers în mod onest către PNL şi UDMR pentru a reface coaliţia, nu au vrut. Am mers cu un guvern monocolor, am zis: «Trecem iarna, votaţi-ne că ne asumăm». Nu am als o variantă confortabilă”, a declarat miercuri seară, la B 1 TV, Cătălin Drulă.





Vicepreşedintele USR consideră că actuala criză politică a fost creată de Klaus Iohannis şi Florin Cîţu.





”Nu vor niciunii să guverneze, n-au vrut nici să guvernăm noi. Am luat act de acest lucru, dar să nu uităm cine a declanşat această criză şi de ce suntem în măgăria asta de situaţie de două luni – Florin Cîţu şi Klaus Iohannis. Nu e niciun motiv rezonabil şi normal la cap să fim în acest punct altul decât acea obsesie cu Congresul PNL pe care trebui să-l câştige Florin Cîţu”, a mai afirmat Drulă.





Întrebat de ce USR se cramponează de persoana lui Florin Cîţu, Drulă a afirmat: ”Problema cu Florin Cîţu e că face rău României, de asta nu-l vrem pe Cîţu, de asta am plecaat din Guvern, că a făcut rău României: a luat 50 de miliarde pe care să le dea mită electorală primarilor, în loc să dea bani Sănătăţii, şi a arătat colega Ioana Mihăilă, sau să dea bani pentru căile ferate”.