​Cătălin Drulă, despre schimbările făcute de PNL prin Consiliile de Administrație: „E o frenezie de deprofesionalizare. O să îi dau afară pe toți oamenii ăștia puși așa cu japca, care nu sunt puși pe niște competențe”

Potrivit acestuia, partidele văd aceste companii „ca pe propriile pușculițe, ca pe propriul loc unde să îți plasezi oameni ca niște sinecuri, și toate astea sunt în termeni de pradă” și se feresc să aplice cu adevărat ordonanța guvernării corporative, care presupune recrutarea și angajarea unor oameni pe baza competențelor în acel domeniu.







Cătălin Drulă: „Dacă va depinde de mine, o să îi dau afară pe toți și o să aduc profesioniști în locul lor”





Întrebat într-un interviu la B1 TV despre schimbările produse în companiile care țin de Ministerul Transporturilor, după plecarea sa de la Minister, Cătălin Drulă a spus că este o „frenezie” a modificărilor ce ține de politic.„Oameni de partid. E o frenezie de deprofesionalizare a acestor consilii de administrație. Eu m-am chinuit să le profesionalizez și asta nu e foarte simplu. Adică avem acolo directori generali de companii multinaționale”, a spus Drulă care a apreciat că din toți oamenii aduși de el, „maxim 10%” ar fi fost membri ai USR-PLUS.„90 la sută erau oameni din mediul privat. Nu vreau să dau numele firmelor, dar CEOs din marii companii, din zona de banking, de audit. Exact profilele pe care le-ai selectat într-un consiliu de administrație pentru a da rezultate și lucrurile astea sunt verificabile ușor. Puteți să verificați CV-urile celor care au intrat. Cred ca din 100 de oameni, nu știu dacă știam cinci oameni dintre aceștia dinainte, eu. I-am recrutat, i-am găsit. La un moment dat am dat și niște anunțuri în sensul ăsta. Am făcut un efort care ne-a luat multă energie echipei pentru că aceste companii și instituții ar fi trebuit conduse pe baze profesioniste, pe baze de management de guvernanță corporativă, de management profesionist”, a spus Drulă.„Știți din faimoasele stenograme și așa mai departe. Azi l-au schimbat și pe director. Iarăși un tip care nu e membru USR PLUS, care vine din zona de naval, de finanțare navală, care a găsit niște lucruri pe acolo foarte în neregulă, cu niște achiziții de nave”, a spus Drulă. „E o debandadă completă acolo la ministerul Transporturilor. Se iau aceste instituții ca pe o pradă: le-am recuperat de la cum mi-au spus câinele, Drulăul asta”, a mai completat fostul ministru.„Eu vă spun foarte clar: pe toți oamenii ăștia puși așa cu japca, care nu sunt puși pe niște competențe, dacă va depinde de mine, o să îi dau afară pe toți și o să aduc profesioniști în locul lor pentru că asta mi-am asumat ca mandat”, a declarat Drulă.„Eu pusesem niște oameni profesioniști acolo, asta e ce ne dorim ca țară. Ori aici, eu vreau un pic, nu știu cât timp mai avem, dar dacă îmi dați voie 30 de secunde pe chestia asta, și noi, și PNL spunem același lucru în termen de valori: europene, profesionalism și așa mai departe. Eu știu nici oameni din PNL care le și respectă, nu le dau numele că le-aș face rău. Știu oameni care muncesc de dimineață până seara pentru comunitățile lor în PNL și care fac lucrurile astea cu cinste. Trebuie să se hotărască oamenii ăștia, care știu că alții din partidul lor sunt cu tot felul de combinații, de firme care trebuie să cumpere diverse chestii, samd. Ei spun: dom’le trebuie să coexistăm, asta e clar, așa sunt partidele vechi. Ei trebuie să se hotărască ce fac acolo, pentru de aia nu se amestecă uleiul cu apa și aia e problema cu USR pentru care ne-au dat afară de la guvernare. Nu e un moft și un joc de orgolii că nu îl acceptăm pe Florin Cîțu noi ăștia de la USR, este vorba despre a putea să faci niște lucruri cinstite și profesioniste în momentul în care intri într-o instituție sau nu. Despre asta este vorba”, a mai spus vicepreședintele USR.