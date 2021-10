Raed Arafat: Dacă industria HoReCa vrea şi la 10 la mie situaţia ca ei să facă business as usual, înseamnă că noi nu vom controla situaţia niciodată

Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat le răspunde reprezentanţilor din industria ospitalităţii care se declară nemulţumiţi şi reclamă că înregistrează pierderi în urma implementării certificatului verde COVID. "Dacă industria HoReCa vrea să ne spună acuma că să lăsăm şi la 10 la mie situaţia ca ei să facă toate conferinţele şi cursurile şi business as usual, înseamnă că noi nu vom controla situaţia niciodată”, afirmă medicul, citat de News.





"Nu putem combate pandemia şi când ajungem la faza în care suntem acuma pe dorinţele industriei HoReCa - îmi pare rău! Deci industria HoReCa, la fiecare val, a avut supărări şi nu era mulţumită şi am înţeles cu toţii, a înţeles şi Guvernul, a înţeles toată lumea. La acest moment, industria HoReCa funcţionează mai departe, nu s-au închis restaurantele, nu s-au închis cafenelele, nu s-au închis hotelurile, dar s-au pus nişte reguli. Industria HoReCa trebuie să înţeleagă că, dacă acest lucru nu se făcea în acest mod, în această fază se ajungea la închidere. Dar nu s-au închis, s-au pus nişte reguli. Dacă industria HoReCa vrea să ne spună acuma că să lăsăm şi la 10 la mie situaţia ca ei să facă toate conferinţele şi cursurile şi business as usual, înseamnă că noi nu vom controla situaţia niciodată. Aşa că trebuie şi ei să înţeleagă partea noastră care combatem această pandemie, şi combatem acest virus şi efectele lui. Am ajuns la o fază în care va trebui, la acest moment, controlată. Controlul s-a ales să nu se facă printr-un lockdown total, dar totuşi anumite măsuri trebuie să se implementeze”, a afirmat Raed Arafat, marţi seară, într-o emisiune la TVR.

Vorbind despre cei nemulţumiţi de restricţiile impuse, Raed Arafat a arătat că, "chiar dacă aparent am ajuns la un plafon pe care sperăm să îl ţinem, să înceapă să scadă, totuşi trebuie să înţelegem un lucru: sunt 16.000 de cazuri pe zi”, el subliniind că la acest număr există în continuare presiune pe sistemul medical.