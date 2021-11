Ludovic Orban: Mi s-a cerut demisia din PNL / Este posibil să construiesc o nouă forță politică până la sfârșitul anului

Despre demersul AUR de suspendare a președintelui Iohannis

Ludovic Orban a declarat luni seară, la Digi 24, că au fost voci în PNL care i-au cerut demisia și a anunțat că e posibil să construiască o nouă formațiune politică liberală.”Au fost vreo două-trei voci care mi-au cerut demisia... Eu nu vreau sa plec. Mi-am petrecut 31 de ani in PNL, nu sunt omul care să plec că mi s-a năzărit. Problema e că nu mai pot fi părtaș cu deciziile conducerii PNL, care e complet ruptă de realitate.”, a declarat Orban.Orban spune că cei din conducerea PNL sunt mai favorabili unei alianțe cu PSD, fapt care îl va determina să plece imediat din partid.”Voi construi o nouă forță politică liberală dacă văd cu nu mai există nicio speranță. Aceasta s-ar putea în cateva săptămâni, pînă la sfârșitul anului. O alianță cu PSD m-ar face să plec imediat din partid. Președintele Iohannis a arătat că nu vrea refacerea alianței cu USR și nu a dat niciun semnal în acest sens”, a subliniat fostul președinte PNL.Orban susține că președintele Iohannis a încălcat Constituția intervenind ”pe față” pentru unul dintre candidați și ”a aruncat țara în aer”, fiin ”un rău major pentru România”.Liberalul spune că a avut o discuție telefonică cu cei de la AUR și că urmează să anunțe cum se poziționează. Totuși, Orban le-a recomandat celor de la USR și PSD să susțină demersul.”Eu nu am văzut niciodată o așa transformare la un om ca la președintele Iohannis. Dacă ar fi fost așa de la început, nu aș fi putut colabora cu el. De ce s-a transformat așa, nu pot spune. Iohannis nu se mai comportă sub nicio formă ca președinte al României”, spune el.