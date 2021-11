Rafila spune că ar accepta postul de ministru al Sănătății: ”Medici care să prescrie antivirale și set de analize pentru cei infectați”, primele măsuri luate

Oamenii să găsească cu ușurință medicul la care să se prezinte care să poată să-l evalueze și care să-i prescrie un tratament. În momentul de față lucrul ăsta e foarte dificil.

Oamenii trebuie să știe că la primele semne de boală trebuie să se prezinte la un medic care să-i prescrie un tratament, dacă cumva are o formă care necesită un tratament antiviral, și să nu trebuiască să stea într-o curte a unui spital plină de oameni.

Trebuie să se prezinte la medicul de familie. Există protocoale de tratament. Nu sunt cunoscute eficient, aplicate. Acolo se face referire și la antivirale, care nu se pot prescrie decât de un medic infecționist, pe care-l găsești doar la spital. E un cerc vicios care duce la imposibilitatea tratării pacienților în stadii incipiente care să evite complicațiile.

Pacientul trebuie să aibă acces la un mimim de investigații. Pacientul să primească un pachet de investigații și unul de medicamente. Facem un tratament la pacienți oferind niște «pachete» de tratament care nu se aplică nicăieri. Le dăm în continuare cantități foarte mari de antibiotice, care n-au niciun efect. Complică lucrurile. Le dăm cortizol. Se dă în primele zile de boală, ceea ce amplifică multiplicarea virală și duce la consecințe foarte grave.

pus accentul pentru vaccinarea categoriilor cele mai vulnerabile, persoanele de peste 80 de ani, unde procentul vaccinării este în jur de 20%

să convingă oamenii că boala este grea, să se declare atunci când sunt infectați, să nu circule și să răspândească boala.

”Ştiu şi eu chestiunea asta, nu o exclud, în mod evident, am mai fost întrebat de foarte multe ori deja legat de această posibilitate, rămâne să vedem care va fi negocierea politică, soluţia şi în cazul în care mi se va face această propunere probabil că voi accepta. Vă spun de ce, din 2 motive. În primul rând că eu am fost un om destul de vocal în perioada anterioară, am dat şi multe sfaturi, soluţii sau posibilităţi de a încerca să rezolvăm lucrurile într-un mod mai bun. În momentul în care refuzi o astfel de poziţie, din după ce ce ai fost fie contestatar fieun sfătuitor, atunci rezultă că nu eşti serios”, a declarat Alexandru Rafila.