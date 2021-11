Rareş Bogdan: Pe data de 25 mai 2023 veţi fi cu mine în Guvern, domnule Ciolacu. Voi veni în Guvern tocmai pentru a mă asigura că aroganţele nu au ce să caute

„În 2023, în 25 mai, se va face o rotaţie la nivel de premier şi la nivel de miniştri, secretar general, doi miniştri, şi i-am spus domnului Ciolacu, după aceste negocieri, următoarele: pentru că am văzut comportamentul dvs. în aceste zile, vă spun de acum, nu voi pleca acum pentru că am nişte proiecte de încheiat, dar pe data de 25 mai veţi fi cu mine în Guvern, domnule Ciolacu, voi fi la masă cu dvs. în Guvern din partea PNL”, a declarat Rareş Bogdan, joi seară, la Digi 24.El nu a vrut să dezvăluie ce portofoliu va ocupa.„Dar voi veni în Guvern tocmai pentru a mă asigura că aroganţele nu au ce să caute, pentru că de-a lungul timpului am văzut mulţi lideri social-democraţi, poate la rândul lor de bună credinţă, dar care au eşuat în aroganţe. Eu cred că nu are ce să caute orgoliul şi aroganţa într-o coaliţie (....), noi nu vrem să umilim pe nimeni”, a adăugat Rareş Bogdan.El a explicat că peste un an şi jumătate îşi va întrerupe mandatul de europarlamentar pentru a veni în Guvernul României „să mă asigură că domnul Ciolacu va face ceea ce trebuie şi va respecta programul de guvernare al României”.„Voi fi un garant liberal că domnul Ciolacu va face ceea ce trebuie în Guvern. Şi nu doar eu, vor mai veni alţi doi colegi”, a conchis el.