​Ministrul Finanţelor, despre banii împrumutaţi de guvernele anterioare: S-au dus pe risipă în mare parte

Întrebat pe ce s-au cheltuit banii împrumutaţi de guvernele Orban şi Cîţu, actualul ministru al Finanţelor, Adrian Câciu, a declarat marţi seară că aparent s-au dus pe finanţarea cheltuielilor legate de pandemie, scrie News.ro.„Pentru mine nu este un secret, aparent s-au dus pe tot ce înseamnă finanţarea cheltuielilor publice, pandemie şi fiecare val. Am avut un deficit de aproape 10 la sută anul trecut, am avut o colectare foarte slabă anul trecut, acea filozofie lăsăm banii în economie să funcţioneze, deşi practic a fost greu şi pentru economie şi pentru ţară să treacă prin această filozofie cel puţin ciudată din perspectiva finanţelor pentru că sprijinul acordat economiei a fost de 1,7 la sută din PIB, ori banii aşa-zişi necolectaţi sau rămaşi în economie au fost undeva la 4 -7 la sută din PIB. Acuma, s-au dus pe risipă în mare parte. Dacă dumneavoastră trăiţi mai bine după doi ani...”, a declarat Adrian Câciu la RTV.Câciu a mai adăugat că Auditul şi Curtea de Conturi îşi vor face treaba, în continuare.„Auditul îşi va face treaba lui, Curtea de Conturi îşi va face treaba ei, dar din punctul meu de vedere, banii publici au o eficienţă când se simt în economie sau în buzunarul cetăţeanului. În rest e poveste. Cum am putea să explicăm că am dus la ministerul X pentru cumpărarea de măşti sau am dus la ministerul Y pentru nu ştiu ce investiţii. Vă spun, mie mi s-a rupt sufletul să iau bani de la Ministerul Agriculturii care avea o execuţie de 50 la sută anul ăsta, ţara s-a împrumutat pentru sută la sută din acel buget şi acolo nu s-au făcut investiţiile promise”, a declarat Câciu.