Ciolacu: Nu am nicio problemă cu doamna Vicol în privinţa profesionalismului / Am văzut multe propuneri legislative foarte bine făcute

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirmă că nu are nicio problemă cu activitatea profesională a deputatului Laura Vicol, numită la şefia Comisiei juridice, însă spune că vor exista discuţii la grupul parlamentar al social-democraţilor cu privire la această numire, relatează Agerpres.

"Eu nu am fost la grup. Nu mă extrag din această numire. E numirea grupului, e numirea colegilor din Comisia juridică. Vom avea o discuţie fiindcă suntem oameni politici şi răspundem. Nu mai merge ca o persoană publică să nu iasă să dea explicaţii. Fiecare dintre noi, când ne-am asumat să fim persoane fizice, trebuie să dăm explicaţii. Doamna Vicol va trebui să vină să dea aceste explicaţii. Eu nu am nicio problemă cu doamna Vicol în ceea ce priveşte profesionalismul dânsei, dimpotrivă am văzut multe propuneri legislative foarte bine făcute. Ce decizie va lua PSD o voi lua eu împreună cu colegii mei parlamentari la grupul parlamentar PSD, fiindcă asta înseamnă democraţie în partid. Ce decizie vom lua sunt ferm convins că o să v-o comunicăm", a spus Ciolacu, la România Tv.

Preşedintele USR, Dacian Cioloş, le solicită liderilor PNL şi PSD "să o retragă imediat pe avocata interlopilor, Laura Vicol, de la şefia Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor".

"Le cer preşedinţilor PNL şi PSD, Florin Cîţu şi Marcel Ciolacu, să o retragă imediat pe avocata interlopilor, Laura Vicol, de la şefia Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor. Alegerea făcută de PNL şi PSD este un afront inimaginabil la ideea de dreptate în România şi aduce în fruntea unei comisii care trebuie să coordoneze dezbaterile pe reforma Legilor Justiţiei un personaj care a susţinut desfiinţarea DNA şi întărirea Secţiei speciale", a scris Dacian Cioloş, vineri seara, pe Facebook.