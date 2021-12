VIDEO Chef Antonio Passarelli: ”Bunicul meu a fost un mafiot adevarat, dar sfaturile lui m-au ajutat” / Ce l-a dezamăgit la România

Passarelli trăiește de 31 de ani în România și recunoaște că este dezamăgit de felul în care au decurs lucrurile la noi în țară. "Sunteți prietenoși, m-am bucurat de felul în care m-ați adoptat dar sunt dezamăgit. În primii ani, am întâlnit oameni speciali: scriitori, filozofi, critici literari..și eram ferm convins că România putea să se dezvolte altfel. Sincer, credeam că se poate. Am rămas aici pentru că vedeam multe șanse aici..." a declarat Passareli la Radio România Actualități."Prima dată am ajuns în România, noaptea. Eram trist și obosit, nu mi-a plăcut deloc hotelul în care stăteam și nici ce am văzut. Dar am văzut, totuși, Timișioara - atunci era un oraș pur, poate era vorba și de naivitate.., era imediat după Revoluție!", a declarat Passarelli. "Demult visez la un loc mic, dar foarte mic, cu patru mese și să se cheme «C'era una volta». Un loc unde vreau să gătesc fără toată tehnologia de astăzi, cum se gătea acum patruzeci de ani – o tigaie și o flacără. Fără fițe, fără grădini în farfurii, fără floricele... mâncare cum făcea mama. Locul ăsta as vre să-l fac la mare, să văd marea, marea din sudul Italiei, albastră, profundă, incredibilă”, a adăugat Passarelli.