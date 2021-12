Raed Arafat, despre sincopele apărute în furnizarea testelor din salivă în școli: O firmă a încheiat acord-cadru cu ONAC pentru furnizarea a 3 milioane de teste la 14 lei bucata. IGSU nu a semnat contractul subsecvent / Preţul la retailerii online este de 10 lei

„Vreau să explic această situaţie, pentru că am auzit foarte multe chestii comentate, şi acuze, şi una şi alta. Trebuie să înţelegem un lucru: la DSU, la IGSU noi avem un rol pe partea logistică, stocurile strategice, ONAC-ul care este Oficiul Naţional de Achiziţii Centralizate, care nu este la DSU sau la IGSU, face negocierea, acordul-cadru, tot, care se fac transparent, se publică, dar pe durate mult mai scurte şi după care IGSU semnează doar contractele subsecvente, receptează, validează ce a receptat şi distribuie pe baza solicitărilor Ministerului Educaţiei, Ministerului Sănătăţii, sau oriunde sunt indicaţiile de distribuire. Acest lucru noi l-am făcut de la începutul pandemiei, este un rol la nivelul protecţiei civile să sprijine autorităţile pentru că avem o parte logistică semnificativă care putem prin ea să facem acest oficiu”, a explicat Raed Arafat, joi seară, la Digi 24.





„Asta a fost o negociere, nu putem să spunem că ONAC-ul a greşit, dar în acelaşi timp ne gândim că poate că vin ceilalţi care au preţurile totuşi mai rezonabile. Şi aici mergem mai departe. Am avut unul cu 2.400.000 (de teste - n.r.), nu a livrat, trebuia să livreze în 2 decembrie. Mai avem unul cu 1.500.000, trebuia să livreze în 2 decembrie, a livrat în 25 noiembrie, deci mai devreme. Avem încă unul cu trei milioane de bucăţi, deci contractul nu a intrat în vigoare, nu a fost constituită garanţia de execuţie, dacă nu a constituit garanţia înseamnă că nu l-a mai interesat să vină, doar că a participat, a semnat acordul-cadru, nu a mai venit. Mai are de livrat un milion de bucăţi în data de 17 decembrie. După care mai avem încă cineva cu trei milioane de bucăţi tot la preţul de 14 lei, care aşteptăm, în aşteptare să vedem ce se întâmplă. După care avem: un milion de bucăţi care urmează, dacă se respectă contractul, să se livreze în 18 decembrie, mai avem 1.500.000 în 14 decembrie şi le-au livrat în 1 decembrie, mai devreme, mai avem 2 milioane care urmează în 20 decembrie, mai avem 3 milioane în 21 decembrie", a mai explicat Raed Arafat.





Şeful DSU a spus că în caietul de sarcini nu s-a cerut ca testele să fie ambalate individual, iar dacă acest lucru se va întâmpla pe viitor este posibil ca numărul ofertanţilor să fie mai mic. Arafat a arătat că o solicitare ca testele să fie ambalate individual poate duce la o majorare a tarifelor cerute de firme.









Teste de salivă cu 10 lei









Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a explicat şi sincopele în furnizarea testelor din salivă care ar trebui să ajungă în şcoli, prin faptul că unii dintre furnizorii de teste au refuzat să semneze contractele subsecvente pentru livrarea testelor, în timp ce alţii cer preţuri de câteva ori mai mari decât cel mai mic preţ.„Noi am primit acordurile-cadru de la ONAC semnate şi au început colegii de la IGSU să semneze contractele subsecvente. Şi aici avem: primul furnizor, trei milioane de bucăţi, furnizorul nu a semnat contractul subsecvent, a refuzat să-l semneze. Al doilea furnizor, cinci milioane de bucăţi livrate în data de 25 noiembrie, distribuite. Al treilea furnizor, un milion de bucăţi, preţul foarte mare. Sunt doi furnizori care au un preţ foarte mare şi aici am rămas sub semnul întrebării, preţul este de trei ori mai mult decât cel mai mic preţ. S-a acceptat o variabilitate, dar aici... îi lăsăm, dacă vedem că situaţia nu se rezolvă decât aşa, o să mergem şi pe linia asta, dar totuşi... Adică pe linia să te duci să contractezi, pentru că ei au acord-cadru, dar preţul este de trei ori cât cel mai mic preţ şi aproape de două ori cât cel mai mare preţ următor, după ei”, a detaliat Arafat.El a menţionat că reprezentanţii IGSU au contactat companiile care au de făcut livrări peste o perioadă mai mare de timp şi încearcă împreună cu acestea să vadă dacă testele pot fi livrate mai devreme.„Clar, clar, clar că ONAC-ul va mai trebui acum să încheie noi acorduri-cadru”, este de părere Raed Arafat.Marii retaileri online vând testele rapide cu probe din salivă pentru depistarea infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 la preţul de 10 lei. Acestea sunt ambalate individual şi nu există un număr minim de teste care ar trebui achiziţionate de către cumpărător pentru a beneficia de acest preţ.La unele farmacii, preţul unui test rapid antigen din salivă este între 9,99 şi 11,70 lei.