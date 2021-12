Rareş Bogdan anunţă că în coaliţie s-a discutat despre scăderea pragului de încadrare la impozitul pe venitul microîntreprinderilor, de la 1 milion de euro la 500.000 de euro

„Am discutat despre buget, am mers înainte cu o proiecţie care să ne facă să avem un buget până în Crăciun, asta este dorinţa premierului. Am venit cu măsuri fiscale, au venit ministrul Finanţelor Publice, Ministrul Muncii, cu impactul măsurilor, în buget”, a spus el.„Mă bucur că am stabilit un prag care să nu fie de 100.000 de euro, cum era propunerea iniţială, ci am reuşit să îl ducem la 500.000 de euro, în ceea ce înseamnă cifra de afaceri pentru microîntreprinderi, în România existând peste 420.000, din totalul de 700.000 de societăţi comerciale, care sunt microîntreprinderi şi care plătesc impozit pe cifra de afaceri. Considerăm că trebuie să sprijinim în continuare pe aceştia, chiar dacă pragul scade un pic, dar era prea mult să scadă la 100.000 de euro”, a adăugat politicianul liberal.Întrebat despre acest impozit pe venitul microîntreprinderilor, care va scădea de la un million de euro la 500.000 de euro, Rareş Bogdan a spus că este o propunere şi a arătat că, fiind vorba de o modificare de Cod Fiscal, va fi operabilă din 1 iulie.Întrebat dacă cei de la PSD au venit cu această propunere, Rareş Bogdan a spus: „Ei consideră că vin venituri în plus, eu nu sunt la fel de convins”, europarlamentarul afirmând că „vor veni mai mulţi bani la buget dacă va fi introdus radarul mărfurilor şi scanerele la intrarea în ţară şi vom putea fiscaliza tot ce intră în ţară şi vom reuşi să introducem factură electronică peste tot, pentru a nu mai apărea acele facturi din zona marilor angrouri şi centre comerciale”.Rareş Bogdan a mai spus că această măsură este extrem de importantă pentru că în România „sunt peste 420.000 de societăţi comerciale care plătesc impozite şi taxe şi trebuie să fim atenţi la acest subiect”.„Am considerat încă din negocierile pentru protocolul coaliţiei, când s-a impus pragul de 100.000, că este inacceptabil, şi bine ar fi să păstrăm un milion”, a afirmat el, adăugând că este aşteptat ministrul Adrian Câciu să vină cu o evaluare, cu o proiecţie de buget, cât creşte încasarea la buget dacă se scade acest prag la 500.000 de euro.„În niciun caz nu vom accepta scăderea la 100.000”, a mai spus el.