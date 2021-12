Cîţu afirmă că alocarea a mai puţin de 7% din buget pentru investiţii e "un compromis": Vom vedea dacă PNL va accepta să meargă şi cu acest compromis mai departe în această coaliţie

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a afirmat luni seară la Digi 24că alocarea unui procent din buget mai mic de 7 pentru investiţii reprezintă "un compromis" din partea PNL şi arată că partidul trebuie să decidă dacă face sau nu un astfel de compromis. "Am cerut în coaliţie să se respecte programul de guvernare. Nu mă interesează altceva. Şi nu se respectă în multe lucruri", susţine Cîţu., citat de News.ro.







"Trebuia să fiu mai clar: este un compromis, vom vedea dacă Partidul Naţional Liberal va accepta să meargă şi cu acest compromis mai departe în această coaliţie, ca să fiu mai clar. E partea de principiu de la care am pornit când am făcut această coaliţie. Când s-a negociat coaliţia, fiecare partid a venit cu câteva lucruri pe masă la care ţinem, care reprezintă electoratul nostru, care ne reprezintă pe noi, liberalii şi social-democraţii, ce reprezintă electoratul domniilor sale. Pentru noi este foarte important să investeşti. Am demonstrat în ultimii doi ani de zile că deşi am eliminat taxe, accize, supraimpozitări, am reuşit să avem venituri mai mari la buget pentru că am investit şi să avem o creştere economică", a declarat Florin Cîţu, luni seară, la Digi 24.El a explicat că pragul de şapte procente pentru investiţii nu reprezintă o cifră "venită din neant", ci este corelată de pachetul social propus de PSD, care poate fi susţinut doar prin investiţii."Ca să produci mai mult, trebuie să investeşti. E simplu: formula pe care a avut-o PSD în 2017-2019 n-a funcţionat; să dai ce nu ai duce la dezastru. Noi am arătat că trebuie să faci invers: întâi să investeşti, să produci şi apoi să dai şi de aceea au fost legate cele două”, a adăugat Cîţu.Fostul premier a menţionat că nu vrea să "intervină peste premier, peste miniştri" în ceea ce priveşte bugetul."Am cerut în coaliţie să se respecte programul de guvernare. Nu mă interesează altceva. Şi nu se respectă în multe lucruri. Sunt acolo şi alte decizii care nu au fost în programul de guvernare şi ele sunt făcute. La multe dintre ele am zis: ok, trebuie să mergem mai departe, nu au fost linii roşii. De exemplu, bugetul pierde bani prin acea măsură prin care se acceptă reducerea pragului de TVA la 5% pentru un plafon mai mare. Deci Guvernul se plânge că nu are bani la buget, dar acceptă o măsură care pierde bani la buget. Şi până la urmă am zis: ok, este decizia premierului. Dar acest 7% nu este cifra în sine, este faptul că deja vedem că se schimbă paradigma. Trecem de la un buget care se baza pe investiţii, la un buget care alocă mai puţin resurse investiţiilor şi mai multe pachetelor sociale", a continuat Cîţu.El a adăugat că este adevărat că alocarea pentru anul viitor este cea mai mare pentru investiţii din ultimele trei decenii, dar a subliniat că nu se respectă programul de guvernare. Cîţu a spus că premierul Nicolae Ciucă va trebui să prezinte în PNL bugetul pentru anul viitor."Aici este dezamăgirea mea: este acolo, 6,7 versus 7. Trebuia să ne batem, PNL a cerut doar să se respecte programul de guvernare. (...) Din punctul meu de vedere, noi am semnat împreună în această coaliţie un program de guvernare care spune foarte clar ce trebuie să se întâmple. Este un compromis. Este făcut, un premier liberal şi l-a asumat, vine cu el în Parlament vom merge cu el în Partidul Naţional Liberal, dar Partidul Naţional Liberal nu va fi cel care se va opune acum, va arunca ţara în aer să nu avem un buget. Partidul Naţional Liberal spune că fără investiţii punem în pericol toate creşterile pe partea socială”, a explicat liderul PNL."Le voi spune care este situaţia şi vom avea o discuţie şi vom supune la vot dacă vor acest buget, dar, în acelaşi timp le voi spune colegilor mei că trebuie să luăm în calcul că dacă nu vom vota acest buget există riscul să existe o situaţie pentru România dificilă fără acest buget”, a adăugat Cîţu. El a subliniat că situaţia în lipsa unui buget nu va fi "foarte dificilă" pentru România.