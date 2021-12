Florin Cîţu: PNL se uită la această coaliţie şi vede cum au fost găsite resurse pentru toate măsurile introduse de PSD în programul de guvernare, dar pentru măsurile PNL nu prea s-au găsit bani

Potrivit lui Cîţu, creşterile salariale trebuie făcute în funcţie de performanţă, "nu de lobby-ul făcut de un sindicat sau altul pe lângă un ministru şi de ameninţările voalate cu grevă".

Cîţu a arătat că, odată cu majorările de salarii şi de alte venituri, "riscul este ca la rectificarea bugetară să se taie de la investiţii". El a subliniat că "schimbarea atitudinii" în ceea ce priveşte relaţia dintre stat şi antreprenori poate duce la probleme în economie.

"Suntem într-o coaliţie. Iar Partidul Naţional Liberal se uită la această coaliţie şi vede cum au fost găsite resurse pentru toate, toate măsurile introduse de PSD în programul de guvernare, dar pentru măsurile PNL nu prea s-au găsit bani. Mai mult, am trecut în foarte scurt timp de la un mod în care noi lucram, în care antreprenorul era un erou în economie, la a face antreprenorul un infractor. Foarte rapid. Pentru că şi această măsură, care a fost introdusă, cu dacă nu se plătesc contribuţiile este caz penal... vă dau un exemplu: dacă un antreprenor are cinci angajaţi la negru nu este caz penal, dar dacă nu plăteşte contribuţiile este caz penal. Nu mai spun de statul român care nu plăteşte concedii medicale (...) acolo ce faci? Nu o să văd eu niciodată un funcţionar public să meargă la puşcărie că nu a plătit pentru că nu are buget, sau câte sunt, retrocedările, lucruri care stau de ani de zile neplătite. Şi aici venim după 60 de zile şi-i ameninţăm pe antreprenori. Mă aştept la o retragere a investiţiilor şi un risc pentru investiţii în România", a adăugat Cîţu.

El consideră că dacă PNL va permite "derapaje" costul pentru România "s-ar putea să fie prea mare".

În acest context, Cîţu a afirmat că această perioadă, de formare a bugetului, arată cât de important este ca un partid să deţină conducerea Ministerului Finanţelor Publice.

Fostul premier Florin Cîţu a afirmat că pentru anul viitor creşterea economică "este încetinită", din diverse motive. "Se vede că creşterea economică, anul viitor, este încetinită, din mai mulţi factori. (...) Poate că toate acestea se vor rezolva când Guvernul va veni cu reformele din PNRR", a declarat fostul premier, luni seară, la Digi 24.