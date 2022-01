Ministrul Virgil Popescu, după ce Marcel Ciolacu a afirmat că trebuie altă modalitate pentru compensarea facturilor la energie: Ei au votat alături de noi, împreună am făcut această lege / Dacă este cazul, vom modifica

Virgil Popescu a fost întrebat, miercuri seară, la Digi 24, ce părere are despre faptul că Marcel Ciolacu consideră necesare modificări la legea referitoare la compensarea facturilor, el răspunzând:„Ei au votat alături de noi, şi alături de USR, şi alături de UDMR, atât legea consumatorului vulnerabil şi legea plafonării. A fost aproape unanimitate, iar eu am stat ore în şir înainte de comisii, în timpul comisiilor, discutând cu colegii de la toate partidele (...) Au depus amendamente, le-am discutat împreună şi le-am adoptat împreună. Deci, împreună am făcut această lege şi, împreună, dacă este cazul, vom modifica această lege”.Ministrul se declară deschis la orice discuţie.„Dacă sunt propuneri de îmbunătăţire suntem deschişi, să vedem cum putem îmbunătăţi, să le vedem întâi”, a mai declarat ministrul.Acesta a explicat de ceapropus acest mod de compensare a facturilor: ”Eu nu am vrut ca la nivelul compensării să punem oamenii pe drumuri, să facă solicitări, adeverinţe de venit, de aceea am mers pe o plajă de consum (...) birocraţia se mută de furnizori”.Preşedintele PSD Marcel Ciolacu susţine că trebuie făcută o şedinţă a coaliţiei cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, şi găsită o altă modalitate de compensare a facturilor la energie care să fie mai uşoară şi mai accesibilă, atât companiilor cât şi populaţiei.