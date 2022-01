Dincu, despre întâlnirea cu preşedintele Iohannis: Coaliţia nu se rupe / A fost o mână întinsă

Ministrul Apărării, Vasile Dîncu, a afirmat că a discutat cu preşedintele României despre priorităţile pentru acest an, precizând că a fost o mână de ajutor întinsă de şeful statului pentru a putea lucra împreună mai eficient. Ministrul a afirmat că actuala coaliţie de guvernare nu se rupe. Vasile Dîncu a fost întrebat, vineri, la Digi 24, dacă a avut o întâlnire cu preşedintele Klaus Iohannis, potrivit News.ro.

“Da, am avut o întâlnire (...) Preşedintele României este şeful Armatei până la urmă, este comandantul suprem al Armatei. (...) Am discutat cu Preşedintele României priorităţile pe care le avem noi pentru acest an, riscurile care există, modul în care reuşim să ne integrăm în buget şi să facem un buget echilibrat pentru ca să avem şi înzestrare şi să folosim şi pentru creşterea infrastructurii din zona sistemului de apărare, despre reformele pe care vrem să le facem în zona militară şi în zona civilă, despre modul în care ne organizăm ministerul în acest moment. Principalul lucru pe care ni l-a spus preşedintele şi asta a spus-o la mai mulţi miniştri, care au fost acolo, cu ce ne poate ajuta din funcţia pe care o deţine şi în ce fel poate să ne sprijine pe noi ca să ne atingem obiectivele, inclusiv în PNNR, dar şi celelalte obiective. A fost un fel de mână de ajutor pe care ne-a întins-o, pentru ca să putem lucra împreună mai eficient”, a afirmat Dîncu.





El a precizat că se aştepta să se lucreze mai greu cu PNL.





“Eu nu cred că unitatea de monolit mai poate caracteriza o politică românească în acest moment. Eu cred că dacă există unele păreri diferite sunt suportabile în acest moment şi eu chiar nu le-am văzut, dar s-ar putea să apară mai încolo. Nu cred că suntem în pragul ruperii coaliţiei să spunem sau nici nu există această perspectivă. Eu mă aşteptam să fie mai greu să lucrăm împreună, vă spun foarte sincer şi chiar să construim un program de guvernare împreună, credeam că va fi mult mai greu”, a explicat Dîncu.





El a menţionat şi de ce s-a făcut uşor apropierea între PSD şi PNL: ”Eu cred că Covid-ul a ajutat, a fost un auxiliar important această pandemie, a creat deja o agendă comună. Suntem obligaţi să facem anumite lucruri împreună. Apoi, nu există mari diferenţe ideologice în momentul acesta, între stânga şi dreapta pentru că trăim într-o dinamică socială total diferită”, a transmis ministrul Apărării.





El a afirmat că nu se rupe coaliţia.





“Ceea ce ne lipseşte nouă încă şi cu siguranţă că o să câştigăm în timp dacă şi colegii noştri liberali vor merge la asta, noi nu avem în România o cultură a colaborării destul de....(...) Nu se rupe coaliţia nici anul acesta şi nici anul viitor”, a declarat Dîncu.





Întrebat dacă PSD şi PNL vor candida împreună în 2024, Vasile Dîncu a răspuns: “Asta rămâne de văzut, ţine de parcursul pe care îl vom face în aceşti doi, trei ani până la alegeri dacă vom reuşi să câştigăm în cultura colaborării, atunci s-ar putea să candidăm împreună, dar deocamdată şi aşa este bine, ne păstrăm fiecare identitatea noastră”.