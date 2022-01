Argumentele lui Dumitru Prunariu pentru a demonta teoriile conspiratiei. ”Elon Musk e un copil care se joacă cu miliardele. Vom ajunge, din nou, pe Lună peste 4 ani”

”Elon Musk și Jeff Bezos sunt niște vizionari, au miliarde, le investesc inclusiv în domeniul cosmic pentru că își dau seama că acesta este un domeniu de mare viitor, nu numai din punct de vedere al cercetării științifice, al investițiilor guvernamentale dar și ca afacere. Elon Musk spunea că peste vreo 50 - 100 de ani vom avea o colonie de cel puțin un milion de oameni pe planeta Marte în condițiile acestea, și afirmațiile lui Jeff Bezos vine să confirme acest lucru că domeniul privat a intrat puternic în spațiul cosmic. Vor fi create hoteluri, stații orbitale sub formă de hoteluri, în spațiul cosmic. Oamenii vor călătorii pe Lună și vor petrece un sejur acolo. Și în curând, însemnând câteva decenii, oamenii vor zbura și pe planeta Marte. Este o destinație foarte îndepărtată, este o destinație care deocamdată pune multe probleme, probleme de supraviețuire, probleme de ajungere pe planetă, sunt multe zeci de milioane de kilometri până acolo, se fac cam opt luni de zile dus. Acolo, pe Marte trebuie să ne creăm un propriu mediu în care să trăim, în care să generăm oxigen. Primele zboruri spre planeta Marte se estimează cam peste 20 de ani, iar peste 4 ani oamenii vor păși din nou pe Lună.Se zboară printr-un spațiu cosmic plin de radiații mai puțin cunoscute de care trebuie să ne protejăm pentru a ne putea întoarce sănătoși pe pământ. Estimez că primele zboruri spre planeta Marte vor avea loc peste 20 de ani. De altfel, peste patru ani, oamenii vor ajunge, din nou, pe Lună - acesta este un exercițiu extraordinar și foarte necesar pentru a pregăti o misiune mult mai complexă pe Marte, în 2025. La bord va fi și o femeie de culoare, diversitatea este promovată și în acest domeniu, sunt numeroase astronaute americane extrem de competente. Pe Elon Musk l-am întâlnit acum câțiva ani, la o conferință în Australia, când a făcut o prezentare într-un amfiteatru cu audiență foarte mare. Mi-a creat o impresie foarte plăcută, dar și ciudată. Era un copil care se juca cu miliarde și cu investiții în domeniul cosmic, cu viziune extraordinară pe care mulți nu au în momentul de față. Efectiv jongla cu proiecte globale, cu miliardele lui și se vedea că este atât de pasionat încât o să le realizeze. Să nu uităm că Elon Musk are acum în testări o super rachetă - Starship se numește - care ar putea transporta până la 20 de oameni pe Lună sau pe Marte, care poate transporta infrastructură pentru viitoarea bază permanentă umană de la polul sud al Lunii”, a adăugat cosmonautul Dumitru Prunariu.”Sunt tot felul de speculații, sunt multe fotografii - unele realizate momentul antrenamentelor, în deșert, pe pământ. Uneori, lumina în unele poze (care nu au fost făcute publice decât mult mai târziu și de către persoane care au pus cumva mâna pe ele), nu era foarte bună. Gândiți-vă că în acea perioadă de Război Rece, era foarte mare concurența ”cine ajunge primul pe Lună”. Rușii au avut un program de a antrena si trimite oameni pe Lună, au avut nave pe care le-au testat, dar nu au ajuns să trimită echipaje pentru că americanii le-au luat-o înainte. Pentru că era foarte mare competiția, rușii au spus: ”nu repetăm ce au făcut alții și vom trimite nave automate. În acea perioadă de timp, când fiecare știa clar ce face celălalt, dacă americanii ar fi simulat doar ajungerea pe Lună, primii care ar fi făcut scandal pe plan internațional ar fi fost rușii. Sunt foarte mulți oameni care dau crezare unor zvonuri care se propaga rapid si care ajung să fie considerate adevăruri absolute.De exemplu, s-a spus despre steagul de pe Lună că flutura. Am discutat cu Buzz Aldin, al doilea om are a coborât pe Lună, ne cunoastem bine, facem parte din asociații internationale și ne vedem periodic. Steagul nu avea cum sa fluture, intrucât gravitația pe Lună este foarte mica. Buzz mi-a povestit: ”Noi am pus steagul pe un mic catarg și pe o tijă orizontală, pe care trebuia să îl fixăm. Numai că în Cosmos, din motive de spațiu, am avut steagul rulat într-un tub. Când l-am scos, steagul a rămas cu onduleurile acelea…l-am întins, partea de sus era îndoită iar cea de jos părea că flutură în fotografii, dar nu a fluturat niciodată.” Am cunoscut aproape o jumătate din astronauții care au ajuns pe Lună, am stat de vorbă cu ei. Indiscutabil s-a ajuns pe Lună, acele realități au fost transmite live la televiziune. Acest zbor a fost foarte important din punct de vedere politic pentru Statele Unite: trebuia schimbat, într-un mod pozitiv, imaginea americanilor după ce au avut eșecuri în Golful Porcilor (când au dorit să invadeze Cuba și nu au reușit) sau în Vietnam, când imaginea lor era puternic șifonată. Trebuia să schimbe radical cu ceva imaginea lor. Și au făcut-o cu acel zbor cosmic și cu o realizare excepțională, de la care se împlinesc acum 50 de ani”, a adăugat Prunariu.Cosmonautul Dumitru Prunariu s-a referit și la teoria ”earth flat” ”Am fost oprit într-un magazin de un domn care mi-a spus: ”Am aflat de teoria aceasta și este credibilă din punctul meu de vedere. Dumneavoastră, care ați fost acolo, trebuie să ne spuneți: Pământul este plat sau nu? Suntem convinși că veți adera la teoria noastră”. I-am explicat frumos cum m-am învârtit eu de 125 de ori în jurul Pământului. Nu am zburat în jurul unui Pământ plat, stânga-dreapta. Vă spu eu sigur că este rotund. Am fost al 103-lea om care a ajuns in spațiul cosmic. Toți ne-am învârtit în jurul Pământului, l-am văzut cât este de rotund, cât de frumos este. Am învățat la școală ceea ce reprezintă sistemul planetar, cum s-a format, ce reprezintă planetele”, a mai spus Dumitru Prunariu.