Elevii și-ar putea face singuri testele de salivă sub supravegherea profesorilor. Cîmpeanu: Sunt total de acord, ar fi un control mult mai bun

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, spune că este „total de acord” cu varianta ca elevii să-și facă testele de salivă singuri, însă sub supravegherea cadrelor didactice, posibilitate invocată de șeful DSU, Raed Arafat.







„Sunt 100% pe aceeași lungime de undă cu Raed Arafat. Sun țări în care așa se face. Administrarea testelor se face în școală, nu de către profesori de multe ori, se autoadministrează de către elev, dar, într-adevăr, în fața cardrului didactic care nu intervine, dar raportează. Ionel, Gigel, Costel sunt negativi, Vasile este pozitiv. Deci există acest minim control. (...) Despre ce a spus Raed Arafat, sunt total de acord, ar fi un control mult mai bun și sunt convins că rezultatul ar fi altul cu privire la numărul de cazuri care sunt confirmate prin teste PCR identificate inițial prin teste de salivă”, a spus Cîmpeanu, la B1 TV

Sorin Cîmpeanu spune că „ar fi fost mult mai bine” dacă ar fi existat teste în școli la reluarea cursurilor

Ministrul spune că un element important de luat în calcul pentru o eventuală închidere a școlilor va fi șiAcesta s-a declarat supărat pe părinții care nu vor vaccinare, dar nici testare sau măști, dar ”vrem în schimb să menținem școala fizic”. Liberalul apreciază totuși că școala a început fără mari probleme.„Școala a început mai normal decât vor unii să pară. A început pe 3 ianuarie pentru gimnaziu și liceu, ultimele două săptămâni în care se încheie situațiile școlare pe semestrul I, și a început într-adevăr ieri, 10 ianuarie, și pentru elevii din învățământul primar, și pentru preșcolari. A început mai bine decât se vede, și am informații din interiorul sistemului. Este foarte importantă respectarea regulilor sanitare. Am distribuit un prim stoc de măști, de un milion de măști. Am fost asigurat de IGSU – și există o colaborare bună – că aceste măști vor fi primite regulat și vor fi la dispoziția elevilor și preșcolarilor”, a declarat ministrul.„Ar fi fost mult mai bine dacă am fi avut teste, însă situația este foarte clară – există acele contestații care au blocat procesul de achiziție. Este regretabil, n-am ce să adaug mai mult, însă partea bună, am înțeles de la IGSU că este în curs de analiză lotul 2 și că, probabil, înainte de a rezolva situația juridică cu contestatarii, am înțeles că sunt mai mulți, pentru lotul 1, se va rezolva pentru lotul 2 și vor fi teste în școli pentru a avea o măsură suplimentară de protecție sanitară, foarte necesară”, a adăugat Sorin Cîmpeanu.