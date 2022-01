Dacian Cioloş: E cert că o parte din cetăţeni consideră că şi USR are o parte de vină pentru faptul că s-a destrămat coaliţia cu PNL

Preşedintele USR, Dacian Cioloş, a afirmat miercuri seară la Digi 2 că USR "decontează" politic ruperea coaliţiei cu PNL şi faptul că liberalii sunt acum la guvernare alături de PSD. "E cert că o parte din cetăţeni consideră că şi USR are o parte de vină pentru faptul că s-a destrămat coaliţia cu PNL", adaugă el, potrivit News.ro.





"E foarte clar că aşteptările cetăţenilor vizavi de USR au fost foarte mari şi multă lume nu e mulţumită de ceea ce am reuşit să facem în cele opt luni cât am fost la guvernare. Chiar dacă noi avem argumente pentru fiecare lucru pe care am fi vrut să-l facem, dar nu am putut să-l facem, e cert că o parte din cetăţeni consideră că şi USR are o parte de vină pentru faptul că s-a destrămat coaliţia cu PNL şi că PNL-ul e acuma la guvernare cu PSD. Sunt conştient de lucrul acesta. Emoţiile au fost foarte mari în acea perioadă de criză politică. USR a decontat o parte din nemulţumiri şi e momentul să ne facem şi noi o analiză a ceea ce s-a întâmplat şi, mai ales, să ne pregătim pentru ceea ce urmează”, a afirmat Dacian Cioloş, miercuri seară, la Digi 24.

El a susţinut că USR e "prins" între partidele vechi, aflate acum la guvernare, care toamna trecută "au plătit sume imense pentru propagandă, inclusiv împotriva USR", şi AUR, despre care a spus că "speculează emoţiile oamenilor” şi al cărui discurs "riscă să ne scoată din Uniunea Europeană”.