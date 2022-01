Adi Despot: ”Am făcut o greșeală ce mi-a schimbat modul de gândire/Planurile noastre sunt clădite pe niște nori. Guvernul a blocat evenimentele, celelalte industrii sunt deschise sau compensate

Solistul trupei Vița de Vie, Adrian Despot și-a arătat nemulțumirea față de faptul că, în această perioadă, industria de evenimente a fost aproape blocată iar acest domeniu nu beneficiază de niciun sprijin din partea Guvernului. Într-un interviu pentru Radio România Actualități, artistul a povestit despre greșeala pe care a făcut-o la începutul pandemiei, atunci când a încercat să înțeleagă lumea internetului. Totodată, Adrian Despot a explicat cum a reușit trupa Vița de Vie să reziste 25 de ani: ”Am mers ca buldozerul, înainte!””La începutul pandemiei, am făcut greșeala să intru destul de adânc în lumea internetului, atunci când eram în lockdown. Am încercat să înțeleg lumea internetului. Practic, după trei luni de locuit în internet, mi se schimbase total modul de gândire. Viralitatea este un termen foarte bine ales pentru că internetul funcționează exact ca un virus și riști să ajungi la falsa concluzie - așa cum am ajuns eu - că este o lume reală, în care oamenii se ceartă, se înjură și se războiesc. Dar există o dorință de like-uri, dar am reușit să mă smulg din această nebunie și să îmi zic: ”Nu, viața reală este aici, nu mai fac greșeala asta!”, a mai spus Adrian Despot.”Fiecare concert în această perioadă este un concert special pentru că suntem tot timpul presați de această marjă covid, nu se știe niciodată cât este de mare sau cât este de mică rata de incidență, care oprește industria de spectacole. Cumva, se consideră că spectacolele pot crește incidența ratei de covid, iar Guvernul - în ultimii doi ani, se îndreaptă spre industria de spectacole. Noi nu avem voie să cântăm, toate celelalte industrii sunt deschise sau compensate, industria de evenimente este blocată. Toate planurile pe care le facem sunt clădite pe niște nori, pentru că nu se știe niciodată ce o să se întâmple mâine.Perioada pandemică nu funcționează, cel puțin în cazul nostru, la nivel creativ. Nu este o perioadă foarte inspirantă. Este ciudat, pentru că de fiecare dată când intrăm într-un proces de creație, avem nevoie de o izolare, dar este vorba despre o izolare auto-impusă. Atunci când izolarea este impusă, văd că nu funcționează bine și atunci încercăm să facem tot felul de lucruri, altfel de până acum. Am lansat o aplicație și am făcut tot felul de experimente live, de exemplu am cântat cu Filarmonica din Brașov Pentru noi, muzica este ca un parc de distracții și ne place să ne jucăm cu toate aparatele și jucăriile din parcul ăsta. În Vița de Vie o să găsiți extrem de multe influențe, nu suntem o formație rigidă atunci când vine vorba despre genuri muzicale și ne place să le avem pe toate. Aș vrea să nu ne luăm niciodată prea în serios dar de fiecare dată când facem muzică, să o facem cu maxim de seriozitate.Lumea se schimbă începând cu fiecare dintre noi. Și lumea noastră s-a schimbat. De-a lungul timpului, am primit mesaje de la oameni care ascultă muzica noastră și care au crescut cu noi, îmi pare rău că nu le-am strâns ca să apară într-o carte. Sunt mesaje foarte intime, dar sunt atât de frumoase! Sunt oameni care ne-au mărturisit cum a reușit muzica noastră să îi ajute, cum le-a schimbat viața și cum i-a făcut oamenii care sunt astăzi”, a adăugat artistul.”Am rămas înfometat de experiențe, nu pot să mă complac și să lenevesc în virtutea celor 25 de ani pe care i-a împlinit Vița de Vie. Când mă trezesc dimineața, încerc să mă învârt prin casă și imediat trebuie să fac lucruri. Să acordez chitările, să găsesc noi modalități de exprimare și de creativitate. Noi suntem o gașcă de cinci băieți, ne place muzica și o facem împreună. și o facem în scop terapeutic. Iar faptul că muzica noastră ajută alți oameni, este absolut fantastic! Am rezistat 25 de ani pe piața muzicală pentru că am avut un oarecare ”berbecism”, ne-am zis ca asta vrem să facem și am mers ca buldozerul înainte. După mulți ani, zidurile din fața noastră au început să se dărâme și putem spune că am reușit. Dar am fost foarte insistenți, în ciuda tuturor așteptărilor.”, a precizat Adrian Despot.