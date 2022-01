Lucruri mai putin știute despre actorul Radu Beligan, povestite de fiica sa, Lamia

Tatei i-a fost mai ușor să-i ajute pe alții decât pe noi

Radu Beligan era, în realitate, un om extrem de emotiv și de timid. ”Veneau la el oameni care îi cereau sa îi ajute să obțină un loc pentru o casă sau să fie operat într-un spital. Tatei i-a fost mai ușor să îi ajute pe alții decât pe noi. Pe noi nu ne-a ajutat deloc (profesional vorbind) Asta a fost foarte bine, cred ca nu ne-ar fi ajutat să ne pună cârje”

Era și foarte blând, cu milă față de oamenii sărmani. În ciuda celebrității, empatiza cu cei mai puțin norocoși. Oamenii cred despre actorii mari că sunt foarte siguri pe ei, dar în realitate au fricile și emoțiile lor. Cred că a avut o teamă ca din cauza vârstei sau a problemelor de sănătate pe care le avea, să nu se ridice la nivelul așteptărilor cu care își obișnuise publicul. El niciodată nu a lăsat ceva la voia întâmplării - dacă cineva uita o replică sau uita să facă ceva într-un anumit moment, suferea îngrozitor. Poate că pentru spectator, acest lucru trecea neobservat - dar pentru el, era acel element care strica echilibru perfect. Muncea foarte mult, se odihnea de o muncă printr-o altă muncă.”









Provocarile unui actor în vreme de pandemie





Lamia Beligan a mai spus că această perioadă a fost una ”de triere”, în special a relațiilor. ”Am renunțat să mă mai necăjesc pentru lucrurile mici și am reușit asta. Pandemia nu ne-a fost dată degeaba, pentru cine înțelege acest lucru. Ne-a fost dată să ne privim viețile dintr-o cu totul altă perspectivă, mult mai înaltă cumva. Am avut și momente de frică, dar am încercat să nu mă las copleșită. Am avut și momente de panică, pentru că noi am fost închiși în repetate rânduri, dar nu am vrut să mă las copleșită. În această perioadă, am avut surpriza să redescopăr oameni pe care îi cunoșteam, dar nu le bănuiam adâncimile: sunt oameni care merg în aceeași direcție cu mine, gândim la fel și oameni pe care îi consideram buni și cumsecade, dar le-am văzut adevărata lor față”, a mai spus actrița.