Rareş Bogdan: PSD trebuie să ne respecte, nu există cine este mai şmecher / Ce spune despre reevaluarea coaliţiei peste un an

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan afirmă că ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, în chestiunea certificatului verde „a jucat cu ochii la sondaje şi nu cu ochii la sănătatea românilor”, scrie News.ro. Rareş Bogdan susţine că social-democraţii trebuie să înveţe să respecte PNL dacă vor să continue coaliţia, pentru că nu se poate ca cineva să fie şmecher şi cineva să plătească costurile guvernării. Liberalul crede că o reevaluare a coaliţiei peste un an se impune, dacă nu se fac reformele promise.





„Electoratul PNL, în luna octombrie-noiembrie, era în proporţie de 84% de acord cu certificatul verde (...) electoratul USR 88-90%. În cadrul electoratului PSD, ca să înţelegeţi poziţia PSD şi să dea cărţile pe faţă, să fie sinceri, era de 50-52% doar ”pentru” restul erau împotrivă, iar domnul Rafila a jucat cu ochii la sondaje şi nu cu ochii la sănătatea românilor”, a declarat, miercuri, la Digi 24, Rareş Bogdan.Acesta a subliniat, însă, că asta nu înseamnă că PSD decide în coaliţie: ”Dacă cineva îşi imaginează că PSD decide, poate a fost şi o acţiune a noastră ca PSD să îşi asume o parte din costurile guvernării”.„PSD trebuie să înţeleagă că, dacă vrea să meargă înainte cu noi, trebuie să ne respectă şi trebuie să înţeleagă că nu putem decât umăr la umăr, nu încercând să puncteze în spaţiul public cine este mai şmecher. Nu există cine este mai şmecher (...) Nu merge că unul este şmecherul şi celălalt are doar costurile”, a mai afirmat Rareş Bogdan.Acesta susţine că a fost deranjat şi de poziţia PSD pe tema crizei energetice.„Ce trebuie să înţeleagă PSD - şi le-am spus-o direct - este că în această construcţie pe care am făcut-o, fără să ne iubim, fără să fim îndrăgostiţi unul de altul, dar din nevoie, din interes naţional pentru această ţară (...) nu există câştigător şi învins”, a mai declarat Rareş Bogdan.Rareş Bogdan a vorbit şi despre o posibilă rupere a Coaliţiei.„Dacă după un an de zile vom vedea că acest efort, care ne-a adus deservicii de imagine, nu va ajunge să fie unul apreciat, nu va duce la nimic şi guvernarea va bălti, marile reforme vor stagna, banii europeni vor fi întârziaţi în continuare (...) atunci e absolut legitim să încercăm să găsim o formulă pentru că înseamnă că această formulă, după un an de zile, a fost făcută complet aiurea. Eu sper să nu avem această situaţie şi după un an oamenii care ne-au blamat să înţeleagă că am făcut-o ca această ţară să aibă un guvern stabil. Pentru asta trebuie multă înţelepciune”, a adăugat Rareş Bogdan.