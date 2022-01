Nicușor Dan: Sunt șanse minime ca mijloacele de transport al STB să circule la prima oră, dar am încredere că apoi vor circula / Plângerea penală este depusă

Primarul general al Capitalei a mai precizat că datoriile STB au fost eşalonate şi că societatea nu se mai află în pericol de a intra în insolvenţă sau în faliment, potrivit News.ro.

”Evident că într-o instituţie subfinanţată ani de zile există probleme, noi încercăm să rezolvăm aceste probleme. Am stabilizat această societate care în momentul în care am preluat-o avea risc de insolvenţă şi faliment. Acum are datoriile eşalonate, nu mai există acest risc. Suntem hotărâţi să consolidăm această societate”, a declarat edilul șef al Bucureștiului.

Edilul a mai anunţat şi unele conroale la STB.

Primarul a admis la TVR 1 că acest lucru va dura cateva ore, iar mijloacele de transport în comun nu vor circula cel mai probabil în primele ore, sperând ca ”șoferii să înteleaga situația” și să plece pe traseu.Nicuşor Dan a declarat că hotărârea judecătorească privind suspendarea grevei STB este definitivă şi cine vineri dimineaţă nu va ieşi pe traseu, la muncă, va răspunde. O plângere penală a fost deja depusă, anunţă edilul care mai subliniază că vinovatul principal pentru această situaţie este liderul de sindicat.”În continuare liderul de sindicat circulă din depou în depou şi amăgeşte şoferii şi vatmanii STB. Li se spune tot felul de lucruri, printre care că această hotărâre nu ar fi executorie. O spun cu toată responsabilitatea, este o hotărâre executorie şi mâine dimineaţă cine nu va ieşi, o să răspundă. Al doilea aspect al problemei este că suntem deschişi la dialog cu oricine din STB, dar nu prin intermediul acestui lider penal, acest lider care a incitat la o grevă total nelegală pentru motive pentru care s-a pronunţat instanţa de judecată azi şi care continuă să incite la nerespectarea unei hotărâri judecătoreşti. Vom avea dialog”, a declarat Nicuşor Dan și la Digi 24.