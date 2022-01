Filip Cristian, fondatorul FutureCoin: La început, companiile nu mă luau în serios, trimiteam mii de emailuri, fără rezultat/Oamenii se sperie de criptomonedă pentru că nu o cunosc/Cum să investești eficient o mie de euro

”Am fost mereu descurajat, dar mi-am urmat instinctul!”





”Încă de mic am avut dorința de a-mi depăși limitele, de a cunoaște imposibilul pentru că aproape de fiecare dată mi se spunea de către cei din jurul meu: ”nu poți”, ”este foarte greu”, ”este imposbil” și mereu am avut dorința asta, de a arăta că se poate. Lumea te descurajează, pentru că nimeni nu vrea ca tu să ai succes. Este bine să-ți asculți instinctul și să nu ai impresia că dacă amâni lucrurile și îți spui: ”Lasă, că o să fac peste o săptămână sau peste o lună” vei ajunge vreodată să le faci. Eu mereu fac o acțiune pe moment și așa am început la 15 ani. În aceea perioadă, mă jucam foarte mult pe internet și mi-am dat seama că pierdeam timpul total aiurea fără să fac ceva eficient.





La început, am creat o comunitate pe facebook, unde am strâns 250.000 de membri - am lansat ideea de a se susține unii pe alții și de a posta acolo tot ce le trece lor prin cap. Mi-am dat seama că, pe atunci, tinerilor le lipsea libertatea și cred că același lucru se întâmplă și acum. Acela a fost momentul în care am realizat că mă pricep să promovez lucruri, să atrag oamenii într-un proiect sau să îmi ofer serviciile de marketing. Apoi, am început să organizez evenimente la care veneau trei-patru mii de tineri, în Parcul Tineretului din București, în colaborare cu ministere și alte instituții. La început mi-am oferit serviciile pe gratis, pentru a putea să îmi formez un portofoliu, și ulterior am început să cer din ce în ce mai mulți bani pentru serviciile de marketing pe care le ofeream companiilor”, a mai spus Filip Cristian.





”Trimiteam mii de emailuri, dar nu mă luau în serios!”





”Reprezentanții companiilor cu care lucram își puneau mereu un semn de întrebare și mai întâi mă testau, în sensul că îmi dădeau bugete foarte mici să vadă dacă aduc rezultate. Dar m-au refuzat destul de multe companii, de exemplu trimiteam mii de emailuri și ajungeam să colaborez cu una-două firme. Era foarte greu, la o vârstă atât de mică nu te poate lua lumea în serios. Dacă nu îți prezentai serviciul la cât mai mulți potențiali clienți, n-aveai nicio șansă. Am avut întâlniri cu clienții de la 16 ani și de foarte multe ori aceștia erau mirați când vedeau că sunt serios, veneam cu dosare foarte multe și aveam temele făcute. Toți cei care se vedeau cu mine știau ce vârstă am, știau asta din email și nu mai era o supriză pentru ei, însă erau surprinși că îmi place ceea ce fac, veneam cu strategii de marketing, cu competiția lor, cu analize, cum își fac reclamele, ce comentarii lasă clienții la reclamele lor, etc.





De mic citesc foarte mult, joc și foarte mult șah, sunt foarte atent și îmi place să mă uit la oameni pe stradă și să văd care sunt obiceiurile lor, mă uit în jur să văd care sunt problemele la care aș putea veni cu soluții. De aici, mi-am lansat și o criptomonedă, FutureCoin, pornind de la anumite probleme pe care le-am sesizat în jurul meu și la care am considerat că pot aduce niște soluții. Ideea mi-a venit acum un an și jumătate, deja lucram în domeniul bursier și făceam tranzacții și nu a fost greu să mă gândesc la un asemenea proiect. Prima oară am schițat pe hârtie tot ceea ce aș vrea să fac și următorul pas a fost să găsesc oamenii potriviți pentru a implementa ideile mele, să le fac să devină realitate. La început, am investit din banii mei personali pentru a susține cheltuielile ce întrețin o criptomonedă și ușor-ușor au început ca lucrurile să prindă contur și să ajungă într-un stadiu avansat.

Momentat, absorbția de criptomonede în România este destul de mică pentru că oamenii sunt întotdeauna sceptici față de lucrurile nou apărute. Și acest lucru este valabil nu doar pentru români, ci pentru toată lumea. Tot ceea ce e nou îi sperie pe oameni, pentru că nu cunosc. Parcă nu te avânți să intri într-un joc pe care nu îl cunoști.





Când eram la liceu, îmi era foarte greu pentru că profesorii nu înțelegeau de ce vin cu laptopul la ore sau de ce lipsesc de la anumite ore, nu prea voiau să înțeleagă faptul că am și alte pasiuni pe lângă școală, dar nu am fost un elev rău - adică le combinam pe amândouă și încercam să dau un randament. Acum, sunt student la Facultatea de Medicină Carol Davila”, mai spune fondatorul FutureCoin.





”Când am jucat prima oară la bursă, am pierdut toți banii!”





”Pasiunea pentru bursă a apărut la 16 ani, după ce în urma marketingului am reușit să fac 2600 de euro într-o vară și nu știam exact ce să fac cu banii. Atunci, erau foarte mulți bani pentru mine. Am căutat soluțiile de pe internet, acolo am găsit un articol. Evident, am pierdut acei bani, am pierdut și alți bani pe care îi produceam din marketing dar nu m-am descurajat. Am învățat din tot ceea ce făceam greșit, am văzut de ce pierdeam anumite tranzacții și am ajuns să devin din ce în ce mai bun , iar oamenii să vină la mine, tocmai pentru că aveam niște rezultate foarte bune.





Nu a trecut un an de zile de când am făcut primul milion, o bună perioadă de timp nu mă etalam cu sumele pe care le câștigam până când mi-am dat seama că asta poate să fie o sursă de inspirație pentru ce din jur. Nu prea am prieteni, ci mai degrabă am cunoștințe și foarte mult networking. Nu sunt genul care să aibă foarte multe persoane apropiate, pentru că nu am timp să le ofer atenția necesară. Dacă aș fi să dau un sfat oamenilor, acela ar fi să își construiască un brand personal. Atunci când, la masă, un om știe deja cine ești, jumătate din treaba ta este făcută atunci când vrei să negociezi cu el. Dar încă nu sunt suficient de mulțumit de mine, cred că as fi putut face mai mult. Sunt încă la începutul drumului și consider că sunt oameni mult mai inteligenți decât mine” , afirmă Filip Cristian.





”Am o mie de euro. Cum îi investesc?”





”În primul rând, cea mai importantă investiție este cea pe care o facem în noi, să dezvoltăm un skill. Momentan, nu toți oamenii înțeleg ce înseamnă să ai un skill digital sau ce înseamnă să ai mai multe surse de venit și cât de importantă este diversificarea. Am observat în piață, printre clienții mei. In timpul pandemiei, oamenii au înțeles cât de grav este să ai doar o sursă de venit și cât de simplu și de ușor este să o pierzi. Abia acum oamenii au început să diversifice.

Așadar, o parte din cei o mie de euro i-aș investi în a cunoaște anumite domenii, după care aș face o diversificare în felul următor: 150 de euro aș face o investiție cu un grad foarte ridicat de risc (tot ce e cu un grad ridicat de risc este și cu un potențial de câștig mult mai mare, dar și, automat, cu riscul mult mai ridicat de a pierde banii) și apoi aș investi într-un activ low risk (ETF, de exemplu). Dacă investești 100 de euro, timp de 30 de ani, într-un ETF poți să ajungi ca în portofoliul tău bursier, luând în considerare un randament de 11 % pe an , să atingi 1,8 milioane de euro. Într-adevăr, mulți se gândesc: cum să investesc în fiecare lună câte o sută de euro, timp de 30 de ani? Asta ca să ai, într-adevăr, o pensie destul de frumușică luând în considerare că dacă îți pui banii la saltea, intervine inflația. În România, inflația se calculează la media coșului de cumpărături, cred că o simțim cu toții și ne dăm seama cât de ușor se devalorizează banii.

Apoi, din suma rămasă din cei o mie de euro, aș mai investi 150 de euro într-o criptomonedă, iar restul de bani - cât mai rămân, i-as investi în mine, pentru a mă promova - după ce am dezvoltat și dobândit cunoștințe într-un anumit domeniu și aș începe să le împart și cu ceilalți”, a mai precizat Filio Cristian. .

