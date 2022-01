Dacian Cioloş: Noi, USR, avem nevoie să ne rezolvăm nişte probleme interne. Există o majoritate în Biroul Naţional, care este alta decât a preşedintelui, există dispute în unele filiale

Dacian Cioloş a ţinut să le răspundă celor care spun că este mai mult la Bruxelles, prin calitatea sa de europarlamnetar, şi mai puţin la Bucureşti, scrie News.ro.„Eu sunt la Bucureşti, din octombrie până acum, la Bruxelles nu am fost deloc, am fost de două ori la Strasbourg”, a afirmat Cioloş, precizând că nu crede că activitatea unui partid este evaluată în primul rând prin activitatea preşedintelui.„USR nu este un partid de preşedinte, avem opinii diferite, avem dezbateri, discuţii contradictorii, provocări de o parte şi de alta în interiorul partidului. USR-ul nu creşte doar pentru că afişăm o persoană în frunte, indiferent cum s-ar numi. Noi, USR, avem nevoie să ne rezolvăm nişte probleme interne, să depăşim fracturile care încă există după fuziune”, a declarat preşedintele USR.Cioloş a mai spus că „există o majoritate în Biroul Naţional, care este alta decât a preşedintelui, iar preşedintele USR are puteri reduse”.Liderul USR a mai spus că „există dispute în unele filiale” şi a precizat că trebuie să fie „uniţi şi coerenţi, pentru a inspira şi membrilor şi susţinătorilor acest lucru”.„Vrem să arătăm că putem fi o alternativă, nu doar un partid care poartă vorbe şi imagine, ci care vine cu soluţii”, a afirmat Cioloş.Despre alegerile din 2024, preşedintele USR a spus că partidul se va lupta „încă o dată cu ignoranţa sau neîncrederea unor cetăţeni care riscă să nu voteze din motive de dezamăgire faţă de clasa politică” şi a arătat că este foarte multă emoţie negativă în societate, şi frustrare, iar foarte multe lucruri sunt judecate prin prisma acestor emoţii.