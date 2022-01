Ionuț Simion, presedintele AmCham: Românii găsesc soluții la orice, dar nu au voința de a duce lucrurile până la capăt. Pe americani îi înțelegi printre rânduri, nu mai sunt naturali ca în trecut

”Suntem aproape 20 de de milioane de oameni și trăim într-o țară care, din păcate - spun unii, din fericire spun eu, nu a fost afectată de industrializarea rapidă care caracterizează alte țări. Suntem o țară extrem de creativă. Intotdeauna, românii găsesc o soluție la orice. Suntem un popor care a știut să se unească atunci când a avut o amenințare.. Dacă ar fi să vorbesc despre ceea ce ne lipsește nouă, ca țară...ne lipsește acea determinare să ducem până la capăt ceea ce ne-am propus.Ne lipsește acel pragmatism, aceea voință de a face lucrurile să se intample. Uitati-vă la viața de zi cu zi: ceea ce lipsește, chiar și guvernanților, este voința de a duce la capăt planurile pe care si le-au propus. Vorbim frumos, dar facem mult mai puțin decât ceea ce vorbim. Din fericire, reușim să rămânem acolo, agățați. De exemplu, faptul că sunt membri UE - ne ținem cu greu, ținem cu greu trena Uniunii Europene, dar o ținem! Mediul de afaceri din România a reușit să supraviețuiască, cu puțin ajutor din partea statului, dar dacă statul i-ar da ajutorul - pe care de fiecare dată îl promite, prin guvernanții săi - ar fi mult mai înfloritor decât ar fi acum” - a spus Ionuț Simion.”Am locuit în America, o știu cu plusurile și cu minusurile ei. America e țara tuturor posibilităților, e țara în care orice e posibil. În România, totul poate fi posibil. Americanii nu mai sunt atât de naturali pe cât erau în trecut, românii spun cam tot ce gândesc și este mult mai ușor de înțeles și de construit un dialog. Pe americani, trebuie să îi înțelegi ce spun, printre rânduri. România are multe avantaje, dar noi nu am știut niciodată să le valorificăm cu atenție. E o țară extrem de adaptabilă, se adaptează foarte ușor noilor condiții de viață.România are un talent lingvistic extraordinar, nici nu vă puteți da seama câte limbi străine pot vorbi romanii. Multe dintre companiile membre ale Camerei de Comerț Americane își înființează centre de servicii în România pentru că aigi găsesc competențe nu doar de engleză, franceză, rusă. Vorbim despre chineză, finlandeză, japoneză - limbi destul de dificile” - afirmă președintele Amcham.”Personal, cred că nu te naști lider. Devii lider nu în momentul în care le spui celor din jur ce să facă, ci îi ajuți să înțeleagă ce să facă și tu, la rândul tău, ești un exemplu pentru el. Pentru mine a fost o provocare să îi inspir pe cei din jurul meu. E important nu doar ce primești, dar și cât oferi celor cu care colaborezi. Gloria vine înaintea muncii doar în dicționar. Astfel, trebuie să muncești foarte mult pentru a avea acces la o rețetă foarte dulce a succesului. Munca presupune să investești în dezvoltarea ta personală, să muncești mult, să asculți mult - adesea, liderii sunt tentați să vorbească mai mult decât ce alții vor să audă. În momentul în care înveți să asculți, auzi foarte mult și reușești să te dezvolți pe tine, să devii mai bun.Locul de muncă trebuie să îți stimuleze dorința de a te autodepăși, să-ți dea posibilitatea să fii recompensat pe măsura efortului muncii pe care îl depui. Să știți că oamenii nu muncesc doar pentru bani, muncesc pentru recunoașterea profesională, pentru a avea posibilitatea să petreacă timp cu familia și să cheltuiască banii pe care i-a câștigat, într-un mod cât mai plăcut. Întotdeauna, trebuie să existe un echilibru între viața familială și viața profesională. Indiferent dacă suntem sau nu o persoană de succes, atunci când avem probleme acasă avem nevoie de echilibru la serviciu, ca să compenseze, iar atunci cand avem probleme la serviciu, căutăm liniștea și dragostea de acasă, care să ne dea posibilitatea să găsim soluțiile cu care să ne rezolvăm problemele de la serviciu” - mai spune Ionuț Simion.”Tatăl meu era cofetar, a început să muncească de pe la 12 ani. Pe vremea comunismului, nu era ușor să ai prăjituri de calitate. Lucra foarte mult, se ducea cu bicicleta la serviciu. Pleca dimineața, la ora nouă și după ce termina tot ce avea în plan, că așa se lucra pe vremea aceea, mergea să își onoreze toate comenzile. Nu am învățat de la el nicio rețetă de prăjituri, dar mi-am dat seama că nu e suficient să știi o rețetă, trebuie să știi și cum să o aplici” - a adăugat președintele AmCham.