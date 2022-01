Bogdan Ciorcârlan, olimpic internațional medaliat cu aur: La școală învățăm matematici aplicate, dar ne păcălim când luam restul la cumpărături / Eu nu sunt un geniu, doar am muncit când alții stăteau

Bogdan Ciorcârlan s-a referit la punctele slabe ale sistemului românesc de învățământ. ”De exemplu, se pune mult accent pe înțelegerea unei matematici pur teoretice, fără să se pună accent pe înțelegerea matematicii empirice - cum putem să aplicăm lucrurile pe care le învățăm în teorie, și în viața de zi cu zi. Învățăm, de pildă, o algebră foarte complicată dar uneori ajung să fiu păcălit din cauză că nu mi se dă restul corect, ceea ce este o situație foarte amuzantă”.”E destul de dificilă ”meseria” de campion, implică o gestionare foarte bună a timpului, pentru că mai ales în învățământul de stat, timpul este limitat. Sunt zile în care nu am timp să mă ocup și de ceea ce îmi place, dar reușesc să o scot întotdeauna la capăt. Dar în timpul liber, imi place să scriu poezii, am descoperit cum pot lega știința de partea umană. În poezie pot să integrez toate lucrurile logice pe care le regăsesc la știință, în elemente care aparent nu au nicio legătură dar, de fapt, sunt atât de apropiate. Așadar, în spatele medaliei de aur pe care am câstigat-o este foarte multă muncă, o bună gestionare a timpului, dar și o echipă de calitate - adică niște profesori foarte buni care să te îndrume și să te călăuzească în călătoria asta, de descoperire a științei” - a adăugat olimpicul.”Eu nu sunt un geniu, dar am muncit cât timp alții stăteau. Zilnic, pentru Astronomie si Fizică studiez cam 3-4 ore pe azi, am încercat să mă autodepasesc mereu și să nu stau pe loc. Mi-aș dori să ajung la o universitate de top din străinătate, ca să îmi pot crea o carieră. Cred că atuul nostru, al românilor, este ambiția. O mare parte dintre elevii care participă la aceste competiții sunt din partea estică a globului, adică din Asia și Europa de Est. Ambiția noastră, a elevilor este dată și de scopul pe care îl avem, și anume dorința de a studia în străinătate, iar olimpiadele ne ajută foarte mult pentru îndeplinirea acestui scop. Principalii noștri adversari sunt elevii din Rusia, Bulgaria sau Thailanda. Din păcate, învățământul românesc nu pune foarte mult accent pentru predarea astronomiei”Anul acesta, Olimpiada internațională de astronomie s-a desufășurat online, tot lotul României s-a întrunit la Piatra Neamț și, timp de trei zile, am dat trei probe: o probă teoretică, o probă pe hartă și cea de analiză a datelor. Mi-am dat seat seama că sunt atras de astronomie încă din clasa a treia, când am auzit de un club de astronomie organizat la Galati, și părinții mei m-au dus acolo. atunci, am avut prima sesiune de observații. Atunci, am fost foarte fericit pentru că mi-am îndeplinit visul de a vedea ce era pe cer. Mai târziu, am ajuns la Centrul de astronomie de la Brăila, pentru a asimila și partea teoretică. Acolo am crescut cel mai mult. Planeta care mă fascinează cel mai mult este Pământul că, până acum, este singura planetă care poate găzdui viață, dar sunt și altele de interes, cum ar fi Marte, care are un potențial de a fi gazda omenirii înviitor”, a adăugat Bogdan Mihai Ciocârlan.