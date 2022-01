Vasile Dîncu: Funcţionarea în coaliţie e foarte bună. Alături de noi, PNL poate face ce nu a făcut în alte guvernări, se poate asocia succesului

Vasile Dîncu a fost întrebat, duminică, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, cât de încordată este relaţia dintre PSD şi PNL, pentru că sunt zilnic schimburi de replici, mici înţepături care la un moment dat se pot amplifica, iar Florin Cîţu spunea că PSD se poate întoarce oricând în opoziţie.





„Sunt printre cei care sunt pozitivi în ceea ce priveşte pregătirea unui proiect comun cu PNL, am fost şi criticat de multe ori pentru că am vorbit despre faptul că trebuie să lucrăm împreună pentru România, indiferent de particularităţile noastre ideologice. Ceea ce vreau să spun, însă, este următorul lucru: funcţionarea noastră în Guvern şi în coaliţie este una foarte bună. Există însă în toate părţile, există şi la noi, şi la liberali, poate oameni frustraţi că nu au reuşit să prindă echipa guvernamentală. Aceştia devin, cum spunea cronicarul care vorbea despre Ştefan cel Mare, degrabă vărsători de cuvinte”, a precizat Vasile Dîncu.El consideră că acum PNL are şansa să demonstreze ceea ce nu a făcut în alte guvernări.„Este o şansă acum pe care România o are şi pe care Partidul Naţional Liberal o are în acest moment, pentru că, dacă ne uităm în sondaje, PNL nu stă bine. Viitorul Partidului Naţional Liberal poate fi într-o coaliţie în care se poate dezvolta liber, noi nu am stabilit să facem front comun ideologic, ci am stabilit că fiecare îşi păstrează identitatea. Eu cred că alături de noi, Partidul Naţional Liberal poate demonstra că va face ceea ce nu a făcut în trecut, în alte guvernări, se poate asocia succesului. Şi eu asta le-o doresc. În maşina politicii, este foarte important motorul, nu claxonul, motorul şi volanul. Cei care claxonează toată ziua şi încearcă să se dea interesanţi şi încearcă să atace pe un ministru sau altul cred că greşesc şi sunt oameni pe care, în principiu, la un moment dat, politica îi aruncă afară din sistem. Eu sunt pentru o colaborare pozitivă. Guvernul vreau să vă spun că avem o colaborare şi coordonare perfectă între noi, nu există nicio diferenţă între de unde venim, de la ce partid”, a explicat ministrul Apărării.Întrebat dacă această colaborare va continua şi după 2024, Vasile Dîncu a răspuns: “Deocamdată, noi facem acest exerciţiu, care cred că va avea efecte pe termen lung. Eu cred la modul în care văd că avem o relaţie foarte bună în interior, cu mici excepţii, preşedintele Ciolacu, cu premierul Ciucă şi evident că şi Florin Cîţu participă la acest lucru chiar dacă din când în când vrea să se diferenţieze, l-am văzut pozitiv în cele mai multe momente, înţelegând necesităţile. Cred că va trebui să câştigăm în cultura colaborării. Nu prea există în politică acest lucru, să ne înţelegem fiecare specificul ideologic, dar nu demagogic, ci să încercăm fiecare, noi păstrăm stânga, dar nu trebuie să fim numai noi de stânga şi componenta socială să o gândim împreună aşa cum componenta de dezvoltare sau componenta antreprenorială trebuie să o sprijinim şi noi cei de stânga pentru că nu suntem nici noi tâmpiţi, noi ştim că cineva trebuie să producă în ţara asta”.