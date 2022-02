Mihai Covaliu: Controalele și testele PCR sunt un stres pentru sportivii de la JO din Beijing/ Sper să îl contrazicem pe ministrul Novak prin rezultatele noastre

Potrivit COSR, sportivii români vor fi repartizaţi în cele trei sate olimpice astfel:





La Yanqing:

Sanie – Raluca Strămăturaru (feminin, ştafetă), Valentin Creţu (masculin, ştafetă), Marian Gîtlan- Darius Şerban (dublu masculin, ştafetă), antrenor Ioan Apostol, antrenor Eugen Radu, kinetoterapeut Ion Piţa, Team Leader Sorina Ţicu;

Bob - Andreea Grecu (monobob, bob 2 feminin), Katharina Wick (bob 2 feminin); antrenor Paul Neagu; Mihai Tentea ( bob 2 masculin, bob 4 masculin), Ciprian Daroczi (bob 2 masculin), Raul Dobre (bob 4 masculin), Cristian Radu (bob 4 persoane); antrenor Iulian Păcioianu, servicemen Mihai Păcioianu;

Skeleton *- Sebastian Enache (masculin), antrenor Marius Ene; (* POSIBILĂ REALOCARE – Rezerva 1)

Schi Alpin - Maria Constantinescu (slalom, slalom uriaş - feminin), Alexandru Ştefănescu (slalom, slalom uriaş - masculin), antrenor Andrei Szilagyi, antrenor Alexandru Barbu;

Oficiali COSR: Florin Mişcă – Şef Misiune, Ciprian Gheorghe – personal administrativ, Diana Torje – Medic, Ofiţer COVID-19, Alina Alexoi – Ofiţer Presă;





La Zhangjiakou:

Sărituri cu schiurile - Daniela Haralambie (NH feminin), Andrei Feldorean (NH, LH - masculin), Daniel Cacina (NH, LH - masculin), antrenor Florin Spulber, servicemen Adrian Comănescu, Team Leader Puiu Gaspar;

Schi fond - Timea Lorincz (skiatlon, sprint liber - feminin), Paul Pepene, Raul Popa (skiatlon, sprint liber, sprint echipe - masculin), antrenor Daniel Borca, servicemen Tanko Elemer;

Biatlon - Natalia Ushkina (individual, sprint, urmărire - feminin), George Colţea (sprint, individual, urmărire- masculin), antrenor Vasile Gheorghe, antrenor Cristian Moşoiu, kinetoterapeut Czont Attila;

Oficiali COSR: Dragoş Tătaru – Adjunct Şef Misiune, Liliana Dorneanu – Ofiţer COVID-19, personal administrativ, Dan Tănase – Medic, Şef Colectiv Medical; Cristian Nistor – fotograf COSR;





La Beijing:

Patinaj Viteză – Mihaela Hogaş (feminin), antrenor Bogdan Stănescu;

Oficiali COSR: Mihai Covaliu – Preşedinte, George Boroi – Secretar general, Alexandru Epuran – coordonator operaţiuni Zona Beijing;

Demnitar: Eduard Novak – ministrul Sportului;

”Oficialii nu stau în Satul Olimpic, noi suntem cazați la Beijing, în hotelul pentru demnitari. Toți avem un stres în plus din cauza acestor măsuri extreme care sunt în vigoare. E o presiune în plus pentru sportivi și antrenori, toată lumea trebuie să treacă prin aceste controale PCR, în fiecare zi. Principala preocupare, în fiecare dimineață, este aceea de a te testa, de a ieși negativ și după aceea, de a merge la antrenament sau la competiție.Avem așteptări de la sportivii de la bob - Andreea Grecu, Katharina Wick - care au avut rezultate bune în ultimii doi ani, de la echipajul de bob masculin cu pilotul Mihai Tentea și, după aceea, băieții vor concura și în proba de 4 bob masculin. Sigur, Raluca Strămăturaru, Paul Pepene - sunt sportivii cei mai experimentați din lotul olimpic, nu excludem nici o prezentare foarte bună a Mihaelei Hogaș, deși este prima participare a ei la Jocurile Olimpice.Competiția ne va spune exact cine rezistă la acest stres, totuși suntem la Jocurile Olimpice și cine va avea moralul cel mai bun, cine va avea încredere în forțele lui și cine va reuși să se autodepășească, aici, la Beijing, va ajunge în față. Toți sportivii din delegația României au echipamentele cele mai bune, le-au avut și în pregătire iar condițiile de aici, de la Beijing, sunt unele de excepție.Toți sportivii, toți antrenorii au spus că sunt baze excelente, foarte bune pentru concurs, am auzit că nu sunt foarte dificile, ei sunt încrezători în șansele lor în momentul în care intră în competiții”, a adăugat Covaliu.Referindu-se la afirmațiile făcute de ministrul Sportului, Eduard Novak care spunea că abia peste 15 ani am putea vedea un român medaliat la Jocurile de Iarnă, dacă se va investi în infrastructură, Mihai Covaliu a spus că astfel de declarații pot fi contrazise doar prin rezultate. ”Eu sper să-l contrazicem prin rezultatele de aici, de la Beijing. Este adevărat, din punctul de vedere al infrastructurii, pentru sporturile de iarnă, încă nu suntem la nivelul la care ne dorim și la care sportivii și iubitorii sporturilor de iarnă îl merită, în România.Avem nevoie de susținere din partea tuturor, nu se poate face sport de performanță fără o investiție corectă, fără ca sportivii să aibă parte de cele mai bune condiții de pregătire, de echipament și doar cu o recunoaștere a sportului de performanță în România vom putea să ajungem, din nou, acolo unde își dorește toată lumea, acolo unde am fost o dată.Nu numai infrastructura, dar și echipamentul sportivilor, cercetarea pentru acest echipament este foarte importantă. Am văzut acest lucru la edițiile trecute, unde țările cu tradiție în sporturile de iarnă aveau echipamentele cele mai bune pentru că acordă importanță cercetării și atunci apar și rezultatele”, a mai spus președintele COSR.Mihai Covaliu a făcut precizări și în legătură cu situația schioarei Ania Caill, care nu a primit acceptul Federației Române de Schi Biatlon de a participa la Jocurile Olimpice de la Beijing. ”Este păcat din acest punct de vedere că un sportiv, indiferent care ar fi el, să fie pe un loc calificabil și să nu fie la o ediție a Jocurilor Olimpice, s-au spus și s-au scris multe, noi nu am avut cum să o înscriem pe Ania la această ediție a Jocurilor Olimpice, nefiind propusă de Federația Română de Schi și Biatlon”.