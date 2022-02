Ciucă se arată dispus să îl însoţească pe ministrul Muncii la Bruxelles pentru a discuta despre PNRR

Premierul Nicolae Ciucă a declarat miercuri seară, la Antena 3, că se declară dispus să îl însoţească pe ministrul Muncii, Marius Budăi, la Bruxelles pentru a purta discuţii pe tema Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi a procentului din Produsul Intern Brut pe care România să îl aloce sistemului de pensii, el subliniind că trebuie ca autorităţile române să facă propuneri concrete pe aceste subiecte, potrivit News.ro.





"Am avut discuţii cu domnul ministru Budăi, am avut discuţii cu liderii partidelor din compunerea coaliţiei, cu fiecare dintre ei am căzut de comun acord să prezentăm şi am prezentat discuţiile pe care le-am avut la Comisia Europeană (...) astfel încât să putem să avem o înţelegere cât se poate de clară vizavi de ceea ce înseamnă PNRR. Este foarte corect că în interiorul documentelor de referinţă nu este trecută o dată anume pentru a negocia sau renegocia anumite capitole sau anumite puncte din PNRR. În schimb discuţia a fost de următoarea manieră: haideţi să vedem în primii doi ani, concret, ce s-a realizat după care putem să discutăm în funcţie de modul în care a început şi s-a derulat programul în această perioadă", a afirmat primul ministru într-un interviu difuzat miercuri seară de Antena 3.

Nicolae Ciucă s-a arătat dispus să meargă la Bruxelles împreună cu ministrul Muncii, care a avansat în repetate rânduri ideea renegocierii procentului din PIB pe care România îl poate aloca sistemului de pensii, pentru a discuta pe marginea PNRR.

"Îl înţeleg foarte bine pe domnul ministru, este responsabilitatea dânsului şi a noastră, a tuturor, să avem grijă de tot ceea ce înseamnă cetăţeanul român, fie că este activ, fie că este pensionar. Am pus în centrul programului de guvernare cetăţeanul român. Este cât se poate de asumat că vom face tot ceea ce este posibil astfel încât prin deciziile pe care le luăm să putem să asigurăm acel venit pe care cetăţenii români îl merită atunci când au ieşit la pensie. Este vorba de asigurarea unui trai decent. (...) Personal, i-am zis domnului ministru, merg cu dumnealui la Bruxelles şi susţinem, negociem tot ceea ce este de negociat în condiţiile în care va trebui să avem modificări la legea salarizării, la legea pensiilor şi trebuie să punem pe masă concret, ceea ce vrem cu adevărat”, a adăugat Nicolae Ciucă.

Întrebat dacă este posibilă o nouă majorare a pensiilor, primul ministru a adăugat: "eu sunt foarte optimist, dar şi realist în acelaşi timp şi nu vreau să vând iluzii nimănui”, el explicând că în funcţie de buget şi de colectări se vor lua măsuri.