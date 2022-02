​Ciprian Ciucu: Nu toate instituţiile Primăriei Capitalei îşi justifică existenţa, inclusiv Direcţia Generală de Asistenţă Socială ar trebui să dispară

„Ce propunem este ca această instituţie (DGASMB, Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti - n.r.) să dispară, tot ce au ca centre de seniori, creşe să se ducă la sectoare şi să-i dăm o gură de oxigen Primăriei Municipiului Bucureşti, pentru că dacă ne uităm la aceşti bani, ar fi exact ce am avea nevoie anual în investiţia în termoficare”, a declarat, vineri seară, la Digi24, Ciprian Ciucu.Acesta a vorbit şi despre alte instituţii ale PMB.„Acest monstru administrativ care este PMB are foarte multe instituţii şi nu toate instituţiile acestea îşi justifică existenţa (...). Trebuie să începi să tai instituţii, instituţii neesenţiale. Şi sunt multe, care nu îşi justifică efectiv existenţa. Pot să vă dau mai multe exemple de instituţii care nu ar mai trebui să existe la PMB. Există o instituţie care se cheamă Centrul de îngrijire a plantelor, Centrul de tineret care face educaţie nonformală (...). DGASMB este o instituţie care a avut şi 600 de milioane buget. Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, pe lege toată zona socială, prestaţii sociale, servicii sociale, centre de îngrijire pentru bătrâni, centre de îngrijire pentru copii, persoanele care însoţesc persoanele cu handicap, toate acestea sunt date la sectoare”, a afirmat Ciprian Ciucu.Liderul PNL Bucureşti susţine că multe persoane cu venituri reduse şi-au făcut mutaţie în Bucureşti pentru a primi beneficii sociale, lucru ce afectează şi bugetele de sector.„Prin 2015-2016 exista această instituţie (DGASMB - n.r.) care avea câteva creşe, câteva centre pentru seniori şi cam atât, dar a început să primească un buget fabulos pentru acele vouchere sau diferite grade de handicap. Acestea sunt numai în Bucureşti plătite (...). Acest lucru a atras populaţie săracă, ce şi-a făcut mutaţie pentru a beneficia de aceşti bani, de foarte mulţi bani. Ei au fost luaţi în evidenţă de DGASPC-urile de la sectoare, aceeaşi instituţie, dar la sectoare, şi au început să atârne foarte tare şi pe bugetul sectoarelor. Deci, cumulat, sute de milioane din bugetul Bucureştiului se duc către aceste tipuri de prestaţii. Ele nu existau înainte de 2015-2016, ele nu sunt decât în Bucureşti. Nu se urmăreşte ce impact au, dacă ajută în ce fel ajută”, a declarat Ciucu.Acesta spune că PNL nu a avut susţinere de la alte partide pentru a reduce prestaţiile sociale date prin DGASMB.„Noi am zis: nu ne mai permitem aceste plăţi! Pică pe noi casa, pică reţeaua RADET, nu ne mai permitem să investim în transportul în comun, doar dăm aceste plăţi care oricum nu sunt în sarcina municipalităţii, ci sunt la Guvern, sunt supra peste ce dă Guvernul, nu înlocuiesc. Nu am găsit înţelegere la alte partide din Consiliul General ca să reducem măcar aceste prestaţii”, a mai spus Ciprian Ciucu.El a vorbit şi despre preţul gigacaloriei în Bucureşti şi impactul pe care îl are asupra bugetului Capitalei.„În decembrie a avut loc o discuţie între grupurile politice din PMB şi noi am discutat dacă nu ar fi cazul să creştem preţul gigacaloriei pentru populaţie, să mai luăm din presiunea pe buget, pentru că nu poţi să transformi primăria în agenţie de plăţi, să nu mai facă absolut nimic. În ţară, preţul gigacaloriei este, în medie, cam de 400 de lei la populaţie. În Bucureşti este 140 de lei. Convenisem să mergem cu un preţ nu foarte mare, la 280 de lei gigacaloria şi doar noi, PNL, am susţinut creşterea, celelalte partide nu au fost de acord şi, din păcate, până acum, datoria primăriei a crescut cu 160 de milioane”, a precizat Ciprian Ciucu.