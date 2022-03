RADIO - TV Duminică, 13 Martie 2022, 15:24

Daniela Mihai • HotNews.ro

​”Într-o dimineață, am primit o inimioară (love) pe instagram de la Rob Zangardi și Mariel Haenn. Am sărit în sus când am văzut, pentru că erau stiliștii care lucrau pentru vedete mari de la Hollywood. Am avut o șansă la un milion să ne găsească.”

Alina Popa si Dana Iuga Foto: Hotnews

Așa începe povestea a două tinere românce - Alina Popa și Dana Iuga, devenite celebre după ce încălțămintea creată de ele a fost purtată de mai multe vedete internaționale. Ele au povestit, într-un interviu la Radio România Actualități, cum au început afacerea și cum reușit să le impresioneze pe Jennifer Lopez, Heidi Klum sau Thalia.

Cele două tinere sunt din Sibiu și, în urmă cu 8 ani, s-au hotărât să încerce ceva în zona de lux. ”Ne-am apucat să cercetăm și să căutăm informații în acest domeniu, iar de trei ani, lucrăm efectiv la nivelul la care suntem acum, când am găsit varianta, linia brandului nostru. Noi suntem prietene, părinții Danei sunt nașii mei de botez, ne cunoaștem de-o viață.

Ea a studiat pantoful cu toc, eu aveam un magazin de designeri români în Sibiu și am realizat că ne dorim o afacere împreună. Dar nu voiam un business, voiam să facem un brand de încălțăminte de lux”, povestește Alina Popa.

Simțiți-vă liberi, și dacă vă place, așteptăm să ne contactați

Dana Iuga: ”Stiliștii lui Jennifer Lopez ne-au văzut pe instagram. Sunt foarte multe firme, avem, probabil, o șansă de unu la un milion. S-au uitat pe pagina noastră, ne-au dat LOVE, o inimioară. Atât. Când am văzut asta, am sărit în sus de bucurie. Bine, spre asta tindeam, asta ne doream...

Apoi, le-am scris și le-am spus: ”suntem un brand din România, vreți să colaborăm? Simțiți-vă liberi și dacă vă place, așteptăm să ne contactați”. Și s-au simțit liberi pentru că ne-au răspuns imediat și, a doua zi, primul proiect a fost pentru actrița Heidi Klum, se pregătea pentru Germany’s Next Topmodel. Inițial, noi i-am trimis modelele celor mai buni pantofi de-ai noștri, ei au făcut o selecție și au ales 13 perechi, care au ajuns în America”.

Când ne-am văzut numele în revistele internaționale, n-am dormit o noapte!

Dana Iuga: ”După ce am trimis încălțămintea pentru actrița Heidi Klum, cei doi stiliști - Rob Zangardi și Mariel Haenn, ne-au spus că vor o pereche de pantofi pentru Jennifer Lopez, pe care vedeta urma să îi poarte la American Music Awards. Ghinion: pantofii noștri au ajuns luni, deși premiile erau duminică. A fost prea târziu..ne-a părut rău, dar știam că o să îi poarte la un moment dat pentru că îi ținea în dressingul ei.

Și i-a purtat la premiera ”Marry me”. Diva a primit multe complimente, toate revistele internaționale au scris despre pantofii pe care îi purta, deci implicit, și despre noi. N-am dormit o noapte atunci când am văzut că scriu revistele despre noi!

Pantofii lui Jennifer Lopez au costat 1788 de lei. După aceea, la câteva luni, ne-au contactat și stiliștii Thaliei. Alina Pop: ” De ce are nevoie un român să cucerească o vedetă internațională de top? Are nevoie de multă muncă, dar și de un gram de talent.

Ca să ajungi la Hollywood, trebuie ca produsul tău să fie unic. Pentru că vedetele au posibilități materiale și pot alege, oricând, altceva. Singura noastră șansă este să fim creativi”.

Avem prețuri lascive, care se termină cu ”88”

Alina Pop: ”Toate prețurile noastre se termină cu ”88” pentru că sunt numere lascive. Nouă ne plac opt-urile. Și, în același timp, simbolizează și infinitul.

Fiecare pereche de încălțăminte au și nume speciale, nu le putem spune dar puteți vedea dacă ne căutați...Ne-a fost foarte frică la început cu numele alese, dar fiecare pantof are istoria și denumirea lui. Dar am îndrăznit”.

Dana Iuga: ”Pantofii lui Jennifer Lopez sunt foarte decupați, având ca model opinca românească. De fapt, inspirația vine dintr-o zonă foarte senzuală - acesta este și subiectul cercetării mele pentru teza de doctorat.

Este zona de fetiș și am luat obiectele oprimării și le-am transformat în obiecte ale dominării. Tocul înalt este, în toată istoria lui, un obiect al oprimării. Femeile erau obișnuite să poarte tocuri înalte în trecut, tocmai pentru a nu-și putea înșeala bărbatul și de a fi nevoite, constant, să fie cu anumite însoțitoare.

Am descoperit o lume fascinantă în zona de toc, iar piciorul mi se pare zona cea mai erogenă din tot corpul. Poate nu vă vine să credeți, dar așa este ...Tocul, în esența lui, este foarte senzual. Tot ce înseamnă istoria tocului se referă la partea de senzualitate”.

România nu e o țară săracă, sunt multe femei care își permit să cheltuiască mult

Alina Pop: ”Afacerea noastră merge foarte bine. Din pasiunea pe care o ai, se poate trăi foarte bine dacă ești perseverent și dacă muncești. Dacă faci design, atunci ești în zona de lux. Nu suntem o țară săracă, femeile din România își permit să cumpere de la noi.

La început am avut câteva opreliști, pentru că nu aveau încredere într-un brand românesc, clientele încercau să își cumpere branduri cunoscute de afară. Nu cumpărau un brand românesc din cauza percepției, dar acum nu mai avem problema asta.

Încă de la început am fost un brand scump, știam unde vrem să ajungem și clientele noastre se întrebau: de ce să dau atâția bani pe un brand din România? Un preț mediu al pantofilor noștri este 1488 de lei, cei mai scumpi sunt 1888 de euro. Cumpără femeia care vrea și poate, care își permite și care își asumă”.

Dana Iuga: ”Noi avem și o invenție, în zona de ștaif a pantofului. Toți pantofii au în zona din spate o piele mai fină, care să nu facă bătături. Noi am secționat pantoful și am prins cu metal. La început, mi s-a spus că nu se poate.

Dar am fost insistentă, pentru că nu a încercat nimeni și..s-a putut! Nu suntem un brand de masă, sunt pantofi de lux de care ai nevoie ca să strălucești. Nu ne-am dorit să facem un produs utilitar, cu unul pe care ți-l dorești. Ne-a fost teamă de o grămadă de lucruri, dar acolo unde e teama cea mai mare, acolo esti foarte talentat.

La un moment dat, am fost la o agenție pentru că nu știam ce vom face cu brandul. și cu atât am rămas din tot ceea ce am discutat: faceți tot ceea ce vă trece prin minte, trebuie să te manifești sută la sută pe tine și nu o să greșești”.