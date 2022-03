RADIO - TV Vineri, 18 Martie 2022, 20:32

Atunci când ești într-un război, trebuie să te trezești dimineața la 5.00 pentru că la ora 18.00, nimeni nu mai iese din case, e instaurată Legea marțială, e stare de urgență. Sunt pe străzi doar militari, polițiști și ambulanțele - acolo unde este nevoie- povestește Alexandru Buzică, corespondentul Radio România Actualități în Ucraina.

„Primele două zile au fost mai grele pentru că sunau alarmele de două ori pe oră, în fiecare noapte. Nu puteai să dormi, ațipeai...dar nu aveai timp să intri în somnul acela de odihnă. Dacă Odessa este sub alertă, se dau alarmele în toată regiunea. Da, mi-a fost frică, pentru că simți ceva pe șira spinării atunci când auzi avioanele, exploziile sau alarma aeriană care te anunță că un posibil pericol se va întâmpla”, spune Alexandru Buzică.

Scotch-ul, o armă folosită și în al Doilea Război Mondial

„Primul lucru pe care l-am făcut atunci când ne-am cazat la hotel este să acoperim ferestrele. Puțini știu că, în caz de război, trebuie să ai mereu un scotch cu tine, dacă preferi să rămâi în locuință. În caz de bombardament, trebuie să pui scotch pe geam, pentru că din cauza deflagrației, cioburile te pot răni sau chiar omorî.

Îți poți pierde viața nu neapărat din pricina exploziei, care e la sute de metri distanța, dar unda de șoc sparge geamurile... clădirile tremură iar ferestrele nu rezistă. Din trecut învățăm cel mai bine, și in al Doilea Război Mondial, oamenii făceau același lucru.

Atunci când ești într-un război, trebuie să te trezești dimineața la 5.00 pentru că la ora 18.00, nimeni nu mai iese din case, e instaurată Legea marțială, e stare de urgență. Sunt pe străzi doar militari, polițiști și ambulanțele - acolo unde este nevoie. Oamenii sunt speriați că nu mai au alimente, medicamente.

Ținem în permanent legătură cu primarul regiunii Odessa, care ne spune în fiecare dimineață ce probleme mai au oamenii. În opt zile, s-au născut 19 copii. De frica bombardamentelor, aceste mame au preferat să stea în subsolul spitalului, cu bebelușii lor.

La hotel, au dezafectat un lift și au creat un adăpost

„Hotelul la care am stat avea un subsol, oamenii de acolo îl numesc buncăr, dar este prea mult spus. De fapt, sunt adăposturi subterane. Au dezafectat un lift, iar oamenii se adăpostesc în camera acelui lift. E o încăpere unde se pot adăposti 50-60 de persoane. Toți veneau acolo atunci când auzeau alarmele, o luau la fugă pe holurile hotelului, din cauza panicii, chiar dacă zona nu era bombardată. Se îmbulzeau speriați, am văzut multe femei cu copii, am văzut bătrâni…mulți veneau din Nikolaev, un oraș bombardat din Mariupol.

Am avut multe momente când m-au emoționat oamenii: veneau să ne mulțumească atunci cand auzeau că suntem români, pentru ajutorul pe care România îl oferă refugiaților uraineni. Mulți ne-au zis că noi suntem salvarea, de regulă vorbeam cu bărbații ucraineni. Mi-am dat seama că, pentru ei, contau chiar și vorbele de încurajare pe care i le adresam.

Știau că noi, românii le ajutam familiile ..un civil înarmat îmi povestea că va lupta pentru fiecare centimetru de pământ din Ucraina, mai ales acum, când știa că familia lui e în siguranță. Chiar dacă nu își dai seama, astfel de momente de marchează și te schimbă” - a mai spus Alexandru Buzică.

În Ucraina, e un frig siberian

„Sunt nevoit să port acum, permanent, mănuși fără degete, din cauza degerăturilor. Medicul mi-a sugerat să le port, acolo este un frig siberian, vremea este foarte instabilă, e frig de crapă pietrele. Am făcut răni din cauza temperaturilor scăzute, dar trebuia să țin camera de filmat, telefonul, aparatul de înregistrare.

Am văzut multe femei care aveau arme. Multe au preferat să lupte alături de soții lor. De 1 și 8 Martie, m-a impresionat când le-am văzut pe femei confecționând din material textile, plase de camuflaj. Chiar și copiii lucrau, alături de mamele lor, la confecționarea acestor plase. Noi, jurnaliștii, purtăm veste antiglonț, cască, de categoria a treia, toate sunt omologate”, a adaugat corespondetul RRA în Ucraina.

