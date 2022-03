RADIO - TV Marți, 29 Martie 2022, 02:08

HotNews.ro

Ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, a declarat, luni seară, la Digi 24, că în România sunt peste 3.900 de soldaţi străni, urmând ca numărul acestora să fie suplimentat cu circa 1.000. Ei vor fi distribuiţi în mai multe zone din ţară, în funcţie de activităţile pe care le desfăşoară, potrivit News.ro.

​​Vasile Dîncu Foto: Facebook

Vasile Dîncu a declarat, luni seară, la Digi24, că sunt militari din Franţa, Belgia sau Olanda, pe teritoriul României.

”În momentul acesta avem 3.913 soldaţi în România, aduşi prin toate mecanismele (...) Batalionul francez care are 500 de militari, plus belgieni şi olandezi care au venit înainte, este sub comandă europeană. Acum, acest batle group nou va veni cu o mie de soldaţi, deci vom avea în jur de 5.000 de militari străini pe teritoriul nostru”, a declarat Vasile Dîncu.

Întrebat dacă toţi aceşti militari vor activa doar în judeţul Constanţa, Dîncu a precizat că ei vor fi distribuiţi în mai multe zone din România.

”Nu vor fi toţi la Kogălniceanu, probabil vor fi şi în alte zone din România. Noi mai avem baze în care putem primi soldaţi, sunt cunoscute: Câmpia Turzii, Cincu, în alte locuri, sunt informaţii clasificate acestea. Vor fi şi în funcţie de profilul lor. Aviaţia este legată de două aeroporturi importante militare pe care le avem, iar forţele terestre au alte zone. Apoi există şi mişcarea pe teritoriul nostru, mişcarea pe flancuri. Noi avem o mişcare şi pe ţări, o rotaţie prin care schimbăm batalioane cu polonezii, avem noi o echipă în Polonia, au ei la Craiova o echipă”, a declarat Vasile Dîncu.

Ministrul Apărării Naţionale a mai anunţat că Muntenegru şi-a arătat intenţia de a trimite soldaţi în România.

”Astăzi am văzut că premierul nostru s-a întâlnit cu premierii din această zonă, din Balcanii de Sud-Est şi am văzut intenţia Muntenegrului care încearcă să vină, să se alăture. S-a anunţat astăzi intenţia, nu am apucat să discutăm despre negocieri în acest sens, dar s-a discutat”, a declarat Dîncu.