Ministrul anunță primele măsuri Duminică, 01 Mai 2022, 14:35

HotNews.ro

Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, a declarat că participarea României la Târgul de turism de la New York, unde au fost prezentate imagini din România pe coli de hârtie format A4, lipite pe o draperie de culoare neagră, şi-a atins scopul, însă prezentarea a fost ”sub orice critică”. Ministrul a precizat că persoanele care au participat la acest târg vor da explicaţii unei Comisii de disciplină din cadrul ministerului, potrivit News.ro.

Constantin Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului si turismului Foto: StartupCafe.ro

Întrebat duminică, la emisiunea Insider politic de la Prima TV, cum ajunge România să participe târguri precum cel de la New York, Daniel Cadariu a explicat că un Consiliu consultativ face propunerile.

”Ministerul are un Consiliu consultativ al turismului, constituit printr-un ordin de ministru de acum câţiva ani de zile. Una din sarcinile principale a acestui Consiliu este de a propune conducerii ministerului o listă de târguri internaţionale la care România să participe cu stand de ţară. Pentru anul acesta au propus, sper să nu mă înşel, cred că 17 astfel de târguri, la care România să participe, din toată lumea”, a explicat Cadariu.

Acesta s-a referit şi la participarea la Târgul de turism de la New York unde a cheltuit 7.900 de dolari.

”În cazul manifestării din SUA, a fost un târg mai special, în sensul că nu era un târg pentru publicul larg, ci doar pentru profesioniştii din agenţiile de turism. Solicitarea de a participa la acel târg a venit, evident, din partea reprezentanţilor agenţiilor de turism şi a celor din domeniul turismului. Ministerul a aprobat, a alocat o sumă, iar formatul de a participa a fost următorul: ministerul face rezervarea şi plăteşte taxa de participare plus chiria, asta a însemnat 7900 de dolari, iar partea privată merge şi face expunerea respectivă”, a declarat Cadariu.

Ministrul Turismului a declarat că ”etichetele prezentate acolo au fost principala greşeală”.

”Acest format cu perdele negre, am spus-o, o spune toată lumea, e un format nefericit, dar e un format care funcţionează de ani de zile. Am înţeles că în anii trecuţi, chiar în 2019, la Los Angeles a fost aceeaşi firmă organizatoare, sub acelaşi format. Pe de altă parte, majoritatea din cei 200 de expozanţi din pavilionul respectiv au avut la dispoziţie acelaşi lucru. Etichetele prezentate acolo au fost principala greşeală. Pe de altă parte, am citit primele rapoarte ale persoanelor delegate din minister să participe şi ale ataşaţilor comerciali de acolo, arată faptul că din punct de vedere al scopului, a interacţiunii cu alţi tour operatori, lucrurile au stat în regulă. Prezentarea a fost sub orice critică, cel puţin neprofesionist”, a declarat Cadariu.

Ministrul a anunţat şi primele măsuri.

”Am luat două măsuri de urgenţă, una dintre ele, am emis un ordin şi am suspendat pentru o perioadă de 30 de zile participarea la orice târg până când cei de la Consiliul de brand şi cei de la Consiliul consultativ al turismului nu ne sugerează o nouă formulă de participare (...) Persoanele participante vor fi chemate în faţa Comisiei de disciplină (...) Urmează a fi cercetate şi sancţionate”, a declarat Daniel Cadariu.