Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, luni seară, că Vladimir Putin nu a avut ”nimic notabil” de sărbătorit la 9 mai, iar discursul său a fost ”mai degrabă defensiv şi justificativ pentru acţiunea Federaţiei Ruse în Ucraina”, relatează News.ro.

Bogdan Aurescu a declarat, luni, la Digi24, că parada de la Moscova, eveniment care are loc în fiecare an, la data de 9 mai, nu a avut ”nimic notabil” în acest an.

”Parada de la Moscova era un eveniment pe care Federaţia Rusă îl organiza în fiecare an, dar, în ciuda acelor analize care spuneau că 9 mai va fi momentul la care va fi sărbătorită o victorie pe frontul din Ucraina - dacă a existat o astfel de planificare din partea conducerii Federaţiei Ruse - este clar că realitatea din teren a dus la o altă realitate astăzi, pe 9 mai şi nu a putut fi, evident, sărbătorit nimic notabil”, a declarat Aurescu.

Ministrul de externe a răspuns, întrebat fiind ce a sărbătorit Putin la 9 mai, că a urmărit cu atenţie evenimentul, dar că nu a constatat nimic deosebit.

”De altfel, am urmărit cu atenţie evenimentul şi nu am constatat nimic deosebit, nimic spectaculos, în afară de absenţele notabile pe care toată lumea le-a observat şi, de asemenea, un discurs al preşedintelui Putin mai degrabă defensiv şi justificativ pentru acţiunea Federaţiei Ruse în Ucraina. Dar un discurs care arată, în anumite puncte ale sale o serie de elemente care indică o realitate răsturnată, adică un alt tip de realitate decât cea pe care toată lumea o cunoaşte”, a declarat Aurescu.

Preşedintele Federaţiei Ruse. Vladimir Putin, le-a vorbit ruşilor, în discursul ţinut cu ocazia zilei de 9 mai în Piaţa Roşie din Moscova, despre „apărarea patriei-mame” şi a criticat NATO şi ţările din vest.

”Astăzi, soldaţii din Donbas împreună cu soldaţi ruşi luptă pe front (...) Mă adresez soldaţilor din Donbas: Luptaţi pentru ţara mamă (...) pentru memoria celor care au murit în al doilea Război Mondial, a martirilor din Odesa, care au fost arşi de vii. "Spre deosebire de Occident, poporul rus nu va renunţa niciodată la dragostea pentru ţară, credinţă şi valorile tradiţionale", a mai spus Putin, adăugând că abandonarea acestor valori a deschis calea "încercărilor de a incita la rusofobie, de a glorifica trădătorii".