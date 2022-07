RADIO - TV Vineri, 15 Iulie 2022, 19:03

Daniela Mihai • HotNews.ro

Corespondentul Radio România Actualități, Ilie Pintea a descris atmosfera din ora​șul Vinița, la scurt timp după ce a fost atacat de ruși.

Urme de război, în mână de femeie Foto: Hotnews

"Am ajuns la Vinița imediat după atacul cu rachete asupra centrului orașului. Clădirea lovită încă ardea, iar peste o sută de pompieri și voluntari lucrau pentru a scoate victimele de sub dărâmături.

Patru rachete au fost trase asupra clădirii aflate într-o zonă extrem de aglomerată. Două au fost interceptate, dar două au lovit în plin.

Foto: Ilie Pintea/RRA

O rachetă Kalibr are 6,2 metri lungime și poartă o încărcătură explozivă de 500 de kilograme. Două astfel de rachete au căzut aici.

Foto: Ilie Pintea/RRA

Potrivit autorităților, nici o unitate militară nu se află în zonă. Singura legătură cu armata e un mic monument, o aeronavă, aflat în piața din fața clădirii.

Foto: Ilie Pintea/RRA

La Vinița, vineri e zi de doliu în memoria victimelor atacului, care a fost catalogat de ministrul de interne al Ucrainei drept "un act terorist".

Foto: Ilie Pintea/RRA

Am plecat spre Kiev însoțit de un apus de soare spectaculos și am ajuns în capitală sub o lună plină ca din povești. Dincolo de toată răutatea și moartea, frumusețea lumii era încă acolo.

La Kiev plouă. Patria Mamă, cea mai mare statuie din Kiev, rezistă" - povestește Ilie Pintea.

Foto: Ilie Pintea/RRA

Comunitatea internaţională este şocată de tragedia din oraşul ucrainean Viniţa.

Foto: Ilie Pintea/RRA

Presa ucraineană citează Institutul American pentru Studii de Război, potrivit căruia Rusia ar pregăti o ofensivă de proporţii în Donbas. Iar serviciile britanice, citate de Reuters, susţin că oraşul Bahmut pare a fi noul obiectiv al armatei ruse, care înaintează lent către vest, după ce a bombardat de mai multe ori oraşul Siversk din provincia Doneţk.

De când a început războiul, au fost uciși 352 de copii. Ministerul Apărării din Ucraina transmite că Rusia a folosit până astăzi 17.300 de rachete, dintre care mai puțin de 300 au lovit ținte militare.

Mai aproape de granița cu România, în orașul Cernăuți, oamenilor li se cere să fie precauți și să nu iasă din case decât dacă este urgent.