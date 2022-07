RADIO - TV Sâmbătă, 16 Iulie 2022, 12:40

Daniela Mihai • HotNews.ro

​Cine nu își amintește piesa ”Fata din vis” a trupei Compact, una dintre melodiile de succes din anii 80 și devenită, apoi, hitul multor generații. Paul Ciuci, solistul trupei a explicat, într-un interviu la Radio România Actualități, cum a fost scrisă această piesă.

Paul Ciuci, Compact Foto: Facebook

”A fost predestinat să aleg acest nume: ”Fata din Vis”. Nu l-am căutat, pur și simplu mi-a venit în minte”, mărturisește artistul.

”Țin minte că era noiembrie și era foarte frig. Anul 1978. Mergeam cu trenul, împreuna cu tobosarul cu care cântam la vremea aceea, la trupa Telegraf. Nu eram încă la trupa Compact.

Am intrat în compartiment - era un bec chior, de 15w, cu o lumină gălbuie. Am ieșit la o țigară pe culoar. Acolo era o fată, m-au frapat în primul rând pantofii ei albaștri. Imaginea aceasta mi-a atras atenția: o fată cu pantofii albaștri...

Nu am întrebat-o cum o cheamă și nici ea nu m-a întrebat pe mine dar am intrat amândoi în niște discuții de complezență. Ea a coborât la gara din Alba Iulia.

Tin minte că era foarte târziu și era ceață, exact ca în filmele londoneze. M-a impresionat foarte tare întâlnirea asta, tocmai prin misterul ei. Nici nu știam de ce s-a întâmplat, cum a apărut fata aceasta în vagonul acela unde eram doar noi..

Peste câteva luni, am făcut prima schiță la piesă și m-am gândit, din nou, la fata din tren și la faptul că a coborât la Alba Iulia. În acest oraș, există un cartier de blocuri denumit ”La Cetate”, acolo unde ea mi-a spus că locuia.

Iar versurile pe care le-am avut în minte au fost:

”În gara ce părea pustie

Ai coborât și ti-am promis

Să vin la tine în cetate

S-aprind lumina ce s-a stins”

Dar am realizat că prea personalizez geografic întâmplarea și atunci am renunțat la această strofă. Am schimbat totul și am înlocuit cu alte versuri:

”Imi amintesc de tine

Stăteai in fata mea

A fost de-ajuns o privire

Ce n-o pot uita” - povestește Paul Ciuci.

Trupa Compact a luat fiinţă în 1977, la Cluj, însă a intrat în atenţia publicului abia în 1981, an în care şi-a găsit identitatea muzicală datorită cooptării lui Paul Ciuci – solist, chitarist şi compozitor.

A fost un început de drum, compoziţiile lui Paul Ciuci s-au făcut remarcate rapid datorită stilului deosebit şi timbrului său aparte, iar în scurt timp, Compact a devenit una dintre cele mai cunoscute şi iubite formaţii rock din România.

Primele piese ale trupei au fost înregistrate în 1982, acestea apărând pe albumul "Formaţii Rock 6".