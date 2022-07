RADIO - TV Sâmbătă, 16 Iulie 2022, 01:05

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a afirmat, vineri seară, că, dacă anul acesta au fost puţin peste 5.000 de posturi de titularizare scoase la concurs, anul viitor vor fi peste 20.000 - 25.000 de astfel de posturi, deoarece vor fi disponibile şi acele locuri care nu au normă întreagă, potrivit News.ro.

Sorin Cîmpeanu a declarat vineri seară, la B1TV, că anul acesta au fost disponibile 5.193 de posuri de titularizare scoase la consurs.

”Tocmai ce am încheiat examenul de titularizare, am avut 5.193 de posturi scoase la concurs. Am avut discipline precum Sociologie sau Filozofie în care au fost câte doar trei posturi în toată ţara. Pentru a fi titularizabile, adică pentru a fi ocupate pe perioadă nedeterminată, adică pentru a oferi şansa acelui profesor de a contracta, spre exemplu, un credit la bancă. La Geografie, doar nouă posturi în toată ţara au fost, dintre care niciunul în mediul rural”, a subliniat Sorin Cîmpeanu.

Ministrul Educaţiei a arătat că anul viitor vor fi disponibile până la 25.000 de astfel de posturi.

”Anul viitor, în loc să avem 5.000 de posturi titularizabile, estimez că vom avea peste 20.000 - 25.000, deci de cinci ori mai multe, pentru că vom scoate la concurs şi acele posturi care nu au o normă întreaga, au cel puţin o jumătate de normă, pentru a atrage în sistem profesori, pentru ca şi în mediul rural să avem şansa de a avea profesori”, a adăugat Cîmpeanu.