Pilotul de raliu Cristiana Oprea a oferit câteva sfaturi de condus, când temperaturile sunt foarte ridicate. Într-un interviu la Radio România Actualități, ea a prezentat câteva dintre pericolele care apar atunci când mașina nu este pregătită sau când asfaltul este foarte încins.

Cristiana Oprea, pilot de raliu Foto: Hotnews

Când soarele e orbitor, încetiniți viteza!

”Când soarele este foarte puternic și este afectată vizibilitatea, încetiniți viteza până la nivelul confortabil, când considerați că aveți reflexele necesare pentru a evita situațiile neplăcute. Pe cei care sunt începători mai ales, îi sfătuiesc să țină cont de faptul că viteza maximă este o recomandare.

Desigur, nu e bine nici să mergi prea încet ca să nu încurcăm traficul, dar începătorii nu ar trebui să fie niciodată presați să meargă prea repede, dacă ei simt că nu pot stăpâni mașina. Dacă ne prinde o furtună de vară, trebuie să încetinim, chiar să oprim mașina până când ne simțim confortabil.

Înlocuiți cafeaua cu apă plată. Renunțați la energizante!

”Vara este și anotimpul vacanțelor și mulți români fac drumuri lungi cu mașina. În cazul în care conducem foarte multe ore, apare și oboseala. Ne obosesc în primul rând ochii, chiar dacă purtăm ochelari de soare. Trebuie să ne curățăm bine parbrizul, acest lucru ne ajută să nu ne obosim ochii inutil.

În cazul călătoriilor lungi, este recomandat să facem pauze o dată la două-trei ore, măcar de 15-20 de minute. Recomand să evitați băuturile energizante, chiar și cafeaua atunci când conduceți mai multe ore, pentru că aceste lichide deshidratează organismul.

Pe moment, avem impresia că suntem mai energici, dar va urma o cădere energetică și nu o să fim la fel de odihniți. Cea mai bună, în acest caz, este o sticlă cu apă.

Aplicați regula celor doua secunde, mai ales pe o autostradă aglomerată

”Vara, mulți oameni aleg drumul către mare, pe Autostrada Soarelui, care devine aglomerată. Nu uitați de regula celor două secunde, deși acestea se pot prelungi la trei-patru secunde.

Ideea este să ne luăm un reper în trafic și să păstrăm, practic, o distanță de două-trei secunde față de mașina din față. Mai exact, când mașina pe care o avem în față trece de acel reper, trebuie ca noi să trecem după acel reper după două, trei sau chiar patru secunde, spun eu.

Cu cât viteza e mai mare, cu atât timpul de reacție crește, distanța de frânare crește și ea și tocmai de aceea e nevoie să ne luăm această marjă de siguranță”.

Renunțați la anvelopele de iarnă când afară este cald

”Un alt lucru pe care îl recomand este verificarea presiunii în anvelope. Am văzut foarte multe mașini în trafic, zilele acestea, echipate cu anvelope de iarnă, din păcate.

Este foarte greu să îi conving pe cei care le folosesc că nu este în regulă să păstreze anvelopele de iarnă tot timpul anului. Trebuie să înțelegem că, în cazul unei mașini echipate cu anvelopele de iarnă, se frânează cu câțiva metri mai mult, comparativ cu o mașină echipată cu anvelope de vară.

O anvelopă de iarnă nu va performa niciodată ca o anvelopă de vară corectă, cu presiunea corectă. E indicat să mergeți să vă verificați presiunea în anvelope, să fiți siguri că, astfel, veți frâna cât de repede puteți.

Orice presiune neconformă ne va afecta distanța de frânare și felul în care reacționează o mașină într-o situație limită.

Chiar dacă este caniculă, se pot folosi anvelopele all season. Acum, fabricanții de astfel de anvelope folosesc tehnologii de ultimă oră, sunt foarte multe studii de siguranță atât pe anvelope noi, cât și pe anvelope uzate.

Eu le folosesc pe una dintre mașinile mele cu care merg prin oraș, este o mașină istorică, merg cu ea prin țară, în excursii pentru a mă bucura de peisaje. Am un ”BMW- rechin” mai vechi, nu e deloc echipată dar i-am pus anvelope all season pentru că am văzut cât de bine se comportă, inclusiv iarna, nu doar pe caniculă.

Am fost trimisă, uneori, la cratiță!

”Atunci când sunt claxonată, uneori pe nedrept, mă amuz dar de cele mai multe ori nici nu le observ. M-am obișnuit cu haosul acesta din București.

Pun multă pasiune pentru a mă descurca în acest sport care, până nu demult era destinat bărbaților. Este un sport foarte scump. Mă bucur că nu mai sunt singura prezență feminină din campionatul național și vin multe fete și în campionatele mai mici.

Deseori, sunt trimisă la cratiță, alteori ma simt respectată. Mi se întâmplă să trăiesc ambele variante, este un pic obositor pentru că se întâmplă simultan. Sunt unii oameni care aleg să mă judece, fără să le fi făcut vreodată ceva rău. Uneori apare și invidia, alteori apare și respectul și susținerea, sunt foarte multe sentimente care mă copleșesc de multe ori și îmi distrag atenția de la obiectivul meu sportiv”.

Când te concentrezi, trebuie în primul rând să te hidratezi. Îmi place mult viteza si îmi doresc să performez foarte mult la probele speciale, dar în traficul de zi cu zi m-am învățat că trebuie să fiu foarte atentă și preventivă, la volanul mașinii de stradă.

Am primit de vreo trei ori amendă pentru viteză, dar le-am primit până în 2016, până când să mă apuc serios de curse. Eu am acest job full time, nu fac altceva decât să fiu pilot de raliu, deși eu sunt arhitect, ca meserie de bază.

Toată cariera mea depinde de permisul de conducere, am conștientizat asta și sunt mult mai responsabilă de când am devenit pilot de curse. Chiar anul trecut am fost implicată într-un carambol, stăteam pe loc, pe DN1 iar o mașina din spatele meu a fost propulsată în mașina în care mă aflam și chiar dacă sub obișnuită cu accidentele de la raliuri, m-am speriat foarte tare.

În trafic este mult mai periculos decât credem și mașinile nu sunt doar un simplu accesoriu. Nu știi niciodată ce se poate întâmpla, este mult mai ușor să previi și aceasta este unul dintre principiile conducerii defensive”, a mai spus pilotul Cristiana Oprea.

