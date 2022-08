RADIO - TV Luni, 15 August 2022, 21:41

Daniela Mihai • HotNews.ro

Oraşul Nikolaev şi regiunea cu acelaşi nume sunt în fiecare zi ţinta atacurilor ruseşti, venite din zona Herson, care a fost ocupată la începutul războiului din Ucraina - transmite corespondentul Radio România Actualități, Alexandru Buzică. Niciun locuitor a orașului nu poate dormi liniștit noaptea.

Copii din Nikolaev Foto: Alex Buzica/RRA

Din cei 500 de mii de oameni, câţi erau înainte de război, acum sunt doar 250 de mii, aproximativ jumătate dintre ei au ales să rămână în oraș, în ciuda pericolelor neîncetate.

Chiar dacă nu au apă potabilă, iar câteodată nici electricitate, aceştia înţeleg situaţia gravă prin care trece regiunea, iar alături de primar, cât şi de guvernatorul militar regional, Vitali Kim, se ajută unii pe ceilalți şi dau dovadă de o solidaritate cum nu s-a mai văzut în Ucraina.

Vitali Kim, guvernator militar: ”Aici au loc bombardamente în fiecare zi, şi din păcate nu sunt doar atacuri asupra clădirilor, ci şi asupra oamenilor. Chiar astăzi un copil a fost rănit din pacate….pot să zic ca situaţia este una rea, dar sub control momentan. Rușii spun ca avansează spre sud.

Ei doar vorbesc despre acest lucru. Nu au cum, pentru că suntem pregătiţi, iar ei au în dotare arme vechi. Nu am văzut să facă o ofensivă către Nikolaev.

Cel mai mult avem nevoie de arme si muniţie! Trebuie să recâștigăm Hersonul. Momentan, nu putem sa ducem acolo ajutoare pentru că toate drumurile sunt blocate.

Rușii nu ne permit sa ajutam Hersonul. După cum știți, am avut aici un lock-down sever care a fost de folos. Am prins multi colaboratori ai rusilor….”, a adăugat oficialul ucrainean.

Foto: Alex Buzică/RRA

Lvona este o femeie care a decis să rămână în oraș, în ciuda pericolelor. ”Eu am doi nepoței: unul este la grădiniță iar cel mai mare este la școală, dar grădinița este bombardată. Amândoi sunt, acum, departe de mine.

Ne este frică, dar noi am ajuns, aici, să privim frica in ochi! În loc sa mă plimb cu nepoții prin parc și să merg cu ei la joacă, acum ne păzim de bombardamente. Aici nu-i de glumă – orasul este atacat non stop. Așa trăim astăzi...

Aș vrea să mulțumesc foarte mult României, pentru că la o biserică de aici se împart ajutoare venite din partea voastră! Multumim frumos, nu știm ce am fi făcut fără aceste alimente din România”, a mai spus femeia.

Tot in același loc, mai multe organizații locale din regiunea Nikolaev împarțeau alimente oamenilor. Toate erau donate de oamenii înstăriți din oraș dar și de organizații ucrainene.

Nicolai Vocanischi, coordonatorul organizației locale SVITLI SPRAVI: ”Distribuim alimente pentru bătrâni și mamele cu copiii mici. Avem grijă și de familiile care au barbatii înrolați, aici, pe front, care apără orașul și regiunea.

Foto: Alex Buzică/RRA

Acum, la centrul pe care îl coordonez, se distribuie 800 de pachete dar mai livrăm și la domiciliu, până la 2000 de pachete pe zi. Pachetele conțin produse neperisabile și de igienă și sunt gândite să le ajungă oamenilor, aproximativ o săptămână” - a adăugat Vocanischi.

Foto: Alex Buzică/RRA

Între timp, Parlamentul Ucrainei a prelungit din nou cu trei luni legea marţială şi mobilizarea generală, măsuri care sunt în vigoare din 24 februarie, de când Rusia a invadat ţara vecină, transmite luni DPA.

Decretul, care include o interdicţie de ieşire din Ucraina pentru toţi bărbaţii cu vârste între 18 şi 60 de ani, se va aplica până la data de 21 noiembrie inclusiv. Aceasta este a doua extindere a măsurii de la debutul agresiunii militare ruse contra Ucrainei.