RADIO - TV Joi, 01 Septembrie 2022, 21:42

HotNews.ro

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, afirmă, referindu-se la declaraţiile ministrului Muncii cu privire la majorări de pensii şi salarii, că nu este vorba despre propuneri, ci despre un anunţ care nu s-a discutat în coaliţie. „Nu suntem la o licitaţie - şi explicaţi-i domnului Budăi - nu suntem la o licitaţie politicianistă care oferă mai mult. Nu există o jumătate albă şi o jumătate neagră a guvernării, una care-şi doreşte mărirea pensiilor, salariilor (...), suntem împreună la guvernare”, a afirmat Stroe, adresându-i-se senatorului PSD Daniel Zamfir într-o emisiune televizată, relatează News.ro.

Ionuţ Stroe Foto: Facebook - Ionut Stroe

„Nu există nici împotrivire şi nici supărare vizavi de creşterea pensiilor. Există proiecte la care şi noi lucrăm, pe care cu siguranţă le vom anunţa partenerilor de guvernare în cadrul coaliţiei şi asupra cărora ne vom consulta, vom vedea dacă există spaţiu fiscal şi, bineînţeles, vom decide împreună. Ceea ce s-a întâmplat ieri nu a fost un calcul fundamentat sau vreo propunere, şi bine ar fi să-i daţi câteva lecţii domnului Budăi apropo de cum se procedează. Problema este în felul următor: ieri nu s-a propus, ieri s-a anunţat o decizie de mărire a pensiilor şi salariilor, de către ministrul Muncii. Parcursul firesc al unui asemenea demers este unul instituţional, pe de o parte, în directă relaţie cu ceea ce face şi decide Guvernul, nu un ministru, Guvernul în ansamblul lui decide”, a afirmat Ionuţ Stroe, joi seară, la Antena 3, adresându-i-se reprezentantului PSD Daniel Zamfir.

Oficialul PNL a reclamat că afirmaţiile ministrului Muncii „nu sunt nişte declaraţii date undeva, la intrarea la o şedinţă”, ci a fost un demers „pregătit” şi „construit”.

„Din punctul nostru de vedere nu ne-am dori şi e de evitat să vinzi iluzii unor oameni care evident că în astfel de momente de criză au mari aşteptări vizavi de creşterea salariilor, respectiv a pensiilor”, a spus Stroe, care a arătat că o astfel de decizie se ia în urma unor analize.

Purtătorul de cuvânt al PNL a adăugat că, dacă există spaţiu fiscal, nimeni nu se opune majorării veniturilor.

”Dacă domnul Budăi va veni în coaliţie – să se întâmple lucrul ăsta, deocamdată nu l-a făcut - cu un calcul, cu o propunere concretă, cu un grafic de majorare, dacă există spaţiu fiscal, eu refuz să cred că cineva, vreodată, se va împotrivi. Nu suntem la o licitaţie – şi explicaţi-i domnului Budăi - nu suntem la o licitaţie politicianistă care oferă mai mult. Nu există o jumătate albă şi o jumătate neagră a guvernării, una care-şi doreşte mărirea pensiilor, salariilor, (...) suntem împreună la guvernare. Când am ajuns să guvernăm împreună ţara asta, chiar dacă suntem două partide de stânga, respectiv de dreapta, am definit numitorul comun: programul de guvernare”, a adăugat reprezentantul PNL.

Stroe a subliniat că PNL aşteaptă propunerile ministrului Muncii şi fundamentarea ministrului Finanţelor cu privire la acele propuneri.

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunţat, miercuri, că PSD va propune în coaliţie majorarea salariului minim până la 3.000 de lei, majorarea pensiei minime la 1.100 de lei şi a valorii punctului de pensie la 1.745 de lei. Anunţul a fost făcut într-o conferinţă de presă la Neptun, în timp ce la Palatul Victoria avea loc şedinţa de Guvern şi în condiţiile în care premierul Nicolae Ciucă a comentat deja cu privire la o astfel de măsură, afirmând că, în funcţie de colectările la buget şi în urma discuţiilor în coaliţia de guvernare, va fi luată o decizie cu privire la pachetul de măsuri sociale.

Ulterior, premierul Nicolae Ciucă a afirmat, întrebat dacă vor fi majorate pensiile şi salariile de la 1 ianuarie 2023, cum a propus PSD, că ceea ce a anunţat Marius Budăi în acest sens nu a fost discutat în coaliţie şi nici în Guvern. Liderul PNL a mai spus că a discutat cu liderul social-democraţilor Marcel Ciolacu despre acest subiect, însă a rămas la nivelul de intenţie. Şeful Executivului a adăugat că astfel de măsuri trebuie să aibă susţinere în realitate, una financiară şi să existe posibilitatea bugetară de a sprijini o măsură de majorare a pensiilor şi salariilor.

La rândul său, Marius Budăi a declarat că atunci când a anunţat propunerile PSD privind majorări de venituri şi noi măsuri de sprijin ”nu a ieşit de capul său” în conferinţa de presă, amintind că liderul PSD, Marcel Ciolacu, ”a anunţat de mai mult timp” că PSD lucrează la un nou program de genul ”Sprijin pentru România”. ”Eu nu am ieşit public de capul meu, nu am făcut o conferinţă în nume propriu. A fost o decizie a Partidului Social Democrat că continuăm să propunem coaliţiei să implementăm măsuri. (...) În începerea prezentării de astăzi, nu am spus că de mâine asta se va întâmpla. Am spus că sunt propunerile PSD pe care le vom pune la masa dialogului în coaliţie”, a susţinut Budăi.