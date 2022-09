RADIO - TV Luni, 05 Septembrie 2022, 21:08

Daniela Mihai • HotNews.ro

​Olimpicul internațional Vlad-Ștefan Oros susține că învățământul românesc ar trebui să pună accent pe conceptele de bază ale materiilor și mai puțin pe detalii. Doar în acest fel, eleviilor le-ar fi mai ușor să rămână cu ceva constructiv la terminarea studiilor. El a precizat, într-un interviu la Radio România Actualități, că ar fi foarte folositor să se pună accent, în special, pe partea practică.

Vlad Ștefan Oros Foto: Facebook

”În special în domeniul științelor, cum ar fi fizica, chimia și biologia, ar merita să se pună accent pe conceptele de bază, fundamentale și nu atât de mult pe detalii. În acest fel, elevilor le-ar fi mai ușor să rămână cu ceva constructiv la finalul liceului. Ar fi folositor să se pună accent pe partea practică.

În liceu, eu nu prea particip la orele de fizică - materia la care eu sunt olimpic și medaliat cu aur. Am studiat independent în întregime și așa voi continua să fac în viitor.

În ultimii ani, chiar nu am avut contact cu modul în care a fost predată fizica la clasă. Tocmai de aceea, nu sunt tocmai persoana potrivită pentru a vorbi despre punctele slabe ale sistemului de învățământ românesc, dar aș vrea să spun că ne lipsește munca de echipă. Am întâlnit la multe competiții internaționale lucrul în echipă și am observat că mi-a fost greu să le tratez cum trebuie”, a spus olimpicul.

Prima zi de școală - nimic interesant, doar chestiuni organizatorice

”Azi, în prima zi de școală au fost doar chestiuni organizatorice, nimic interesant. Sunt în clasa a XII-a la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Timișoara. În acest an, voi aplica la câteva facultăți și sper că voi fi admis la acestea.

Este planul meu pe termen scurt, iar pe termen lung, vreau ca în acest an să mă bucur de acest ultim an de liceu și să pot participa la olimpiade, să interacționez cu colegii mei din liceu, dar și din țară.

Cea mai frumoasă amintire din liceu a fost momentul de la începutul clasei a noua, când am revenit de la competiție internațională - Olimpiada de științe la juniori, la care am obținut medalia de aur. Colegii mei de clasă mi-au organizat o petrecere surpriză și m-au așteptat cu un tort.

A fost un moment foarte frumos, mai ales că eu nu simt că am interacționat foarte mult cu ei. A fost un moment în care mi-au demonstrat că țin la mine”, a mai spus Vlad Ștefan Oros.

România are cele mai bune rezultate la olimpiade din ultimii 25 de ani

”Anul acesta și anul trecut, m-am bucurat să văd că România a avut rezultate excepționale, cele mai bune din ultimii 20-25 de ani și aici vorbesc despre Olimpiada la fizică, unde eu am participat. Suntem pe drumul cel bun și m-aș bucura să pot contribui în orice fel la acest trend.

În momentul de față, acum, în clasa a XII-a, având în vedere la câte competiții am participat până acum, prefer să mă bucur în măsura în care pot de rezultatele de la olimpiadele, dar și de interacțiunile cu persoanele similare, care au interese ca și ale mele. Vreau să mă bucur de vizitarea altor țări și de noi experiențe.

În urmă cu doi ani studiam 6-7 ore pe zi, acum văd fizica ca pe un hobby sau ca o ocupație de plăcere și o studiez mai ales când simt nevoia să rezolv o problemă sau să înțeleg ceva cât mai bine. Asta e tot ce contează: să înțeleg mai bine tot ce e în jur.

Acum, nu mai studiez fizica într-un mod competitiv, ci doar de plăcere. Am fost fascinat de fizică de mic, în liceu o studiez individual iar cu fiecare zi pe care o petrec studiind aceasta materie, crește și mai mult pasiunea pentru ea. Așa pot deschide frumusețea ei și a lumii înconjurătoare.

În contextul olimpiadelor, românii sunt văzuți ca unii dintre cei mai înalți performanți. Dacă întrebați pe cineva dintr-o altă țară europeană cum sunt românii, probabil va răspunde că sunt buni în ceea ce fac, la fizică, de exemplu. Mai ales pe baza rezultatelor din ultimii ani.

Sunt convins că și colegilor mei străini de la olimpiade le este greu să analizeze România, ca țară în întregime și nu doar vârfurile, cum suntem noi. Eu nu voi studia la o facultate din România, dar voi ajuta la dezvoltarea țării cât voi putea.

Aleg o facultate din străinătate pentru că așa consider eu că pot să mă pregătesc pentru viață și pentru ceea ce va urma în viitor, indiferent că este România sau altă țară. Și dacă voi fi în străinătate, vreau să țin legătura cu România, în special în domeniul olimpiadelor.

Cât despre revenirea în țară - este posibil să mă întorc, dar e prea devreme să vorbesc despre asta. M-a ajutat foarte mult disciplina, mai ales în momentele în care mă simțeam descurajat, când mă gândeam că nu voi reuși să fac față unor situații. Deseori, mă compar cu mine, cum erau în urmă cu un an, de exemplu. Și când văd că m-am îmbogățit, simt că pot merge mai departe și că pot depăși orice moment dificil”, a mai spus olimpicul.