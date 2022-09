RADIO - TV Marți, 20 Septembrie 2022, 12:08

Dragostea durează trei ani, spune scriitorul Frederic Beigbeder. E chiar un titlu de carte, nu doar o vorbă aruncată la o cafenea, cu prietenii.

Lucian Mandruta Foto: editiadedimineata.ro

Romanul „Dragostea durează trei ani” are o teză pe cât de simplă, pe atât de cinică: amorul are un timp de evoluție și disoluție inconturnabil. Trei ani. Sătul până la greață de Anne, splendida lui soție, Marc Marronnier se îndragostește isteric de Alice cea cu picioare lungi. Divorțeaza de Anne (cei trei ani de supraviețuire a dragostei se scurseseră) și reușește, după teribile tribulații, s-o divorțeze și pe Alice. Cu care se căsătorește. Concluzia pulverizează așteptările: bărbatul, fiind structural poligam, este nevoit să zappeze toate femeile pe care le întâlnește.

