În sudul Ucrainei, la Odesa, oamenii tratează cu sarcasm anunțul lui Vladimir Putin privind mobilizarea partială în Rusia, informeaza Alexandru Buzică, trimisul Radio Romania Actualități în această zonă. Jurnalistul român a stat de vorbă cu mai mulți locuitori ai Odesei, care sunt profund afectați de cele aproape șapte luni de război.

În orașul Odesa, denumit ”perla Ucrainei” nu au mai avut loc bombardamente, dar oamenii sunt afectati psihic și economic. În plus, trăiesc permanent cu teama de a nu fi atacați ruși.

Alexandru Buzică: ”Am fost prin cartierele Odesei și am vorbit cu unii locuitori, la scurt timp după discursul președintelui Rus Vladimir Putin, in care anunța mobilizarea parțială. Mulți mi-au spus că nu sunt deloc afectați de acest anunț, din contră - ucrainenii devin și mai puternici și susțin acum, mai mult ca niciodată, forțele armate ucrainene.

Așa mi-a spus Nastia, o femeie de 32 de ani care locuiește in cartierul Primorsky. ”Pe noi, cetățenii din Ucraina, nu prea ne afectează discursul lui Putin. Cu sigurantă, va fi o problema pentru armata noastra. Cred ca o contraofensivă va da roade, iar pană la sfarsitul anului, se va sfarsi războiul!”, crede tânăra.

De aceeași părere este și Vladimir: ”Nu cred că Rusia va reuși sa mobilizeze 300.000 de oameni, așa cum se vehiculează. Chiar dacă unii cetățeni ruși susțin războiul, sunt sigur ca nu multi vor sa lupte.

În legătură cu referendumul pe care rușii vor să il organizeze, nu cred că va fi posibil pentru ca armata noastra va castiga cu siguranta! Slava Ukraini!”, mai spune bărbatul.

În privința războiului, nu toți ucrainenii sunt așa de optimiști. Serhi are 41 de ani și crede că războiul va mai dura un an sau chiar doi. Își face griji că va fi înrolat in armată și este conștient că va fi nevoie de o întărire a armatei ucrainene pentru a face față unei posibile ofensive puternice ruse.

”Eu cred ca va fi din ce în ce mai greu pentru noi, este o nouă declarație de razboi, iar acum mi-e frică să nu fim si noi înrolați în forțele armate ucrainene, pentru că va fi nevoie de oameni pentru aparare. Cred că războiul va continua un an sau doi..”, a adăugat bărbatul.

În aceste zile, în Odesa, viața pare că se desfășoară normal. Totuși, oamenii poartă permanent cu ei frica de a nu fi atacați. Chiar dacă s-au retras din unele localitati ucrainene, rușii continuă sa lanseze atacuri asupra orașelor populate de civili.

În sudul Ucrainei, la Nicolaev, situația umanitară este în continuare, gravă. Oamenii nu au apă potabilă și nici nu își pot încălzi locuințele, mai ales că în această perioadă, temperaturile scad, în timpul nopții, sub 9 grade.

Un sondaj publicat, recent, de Institutul Național de Sociologie de la Kiev, arată că, în ciuda scăderii veniturilor pe fondul războiului, 81% dintre ucraineni spun că au donat bani Forțelor Armate cel puțin o data in ultimele 6 luni.

Războiul la scară largă a afectat fiecare cetățean ucrainean, iar mulți dintre aceștia raportează o scădere a salariilor, inflația prea mare, dar si deteriorarea sănătății mintale și fizice.

