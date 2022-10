RADIO - TV Duminică, 16 Octombrie 2022, 21:04

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a afirmat că a luat mai multe măsuri pentru a reducere cheltuilile la ministerul pe care îl conduce, printre care oprirea unor achiziţii care nu erau urgente, schimbarea prizelor cu unele cu tehnologie avansată şi renunţarea la unele deplasări, relatează News.ro.

Marius Budăi Foto: Guvern

Marius Budăi a fost întrebat, duminică, la Antena 3, ce măsuri a luat în cadrul Ministerului Muncii pentru reducerea cheltuielilor bugetare.

“La nivel de minister am oprit o parte din achiziţiile care am crezut că pot fi amânate pentru anul următor, care nu erau neapărat urgente, să nu fie achiziţii cum au fost, de exemplu, achiziţii de programe de soft pentru digitalizare. Am schimbat la nivel de minister şi în agenţiile pe care le coordonez am schimbat tot ce înseamnă costuri de iluminat şi prize cu prize cu tehnologie avansată. S-au făcut reduceri de cheltuieli. Am renunţat la unele deplasări. Sunt ceea ce putem face şi până la urmă ceea ce trebuie să facem nu numai într-o situaţie de criză ci trebuie să fie o grijă permanentă”, a declarat Marius Budăi.