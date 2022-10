RADIO - TV Joi, 20 Octombrie 2022, 23:18

Marți, un om a murit , iar altul a ajuns în stare gravă la spital, la trecerea de pietoni de pe Splaiul Unirii colț cu bd. Abatorului, loc unde se întâmplă frecvent accidente rutiere.

Nicusor Dan, dupa o conferinta de presa Foto: AGERPRES

Oamenii au cerut Primăriei Capitalei, încă din 2019, să ia măsuri pentru siguranța pietonilor. Dar nimic nu s-a întâmplat, deși oamenilor li s-a răspuns în august anul trecut că se va instala un semafor.

Întrebat, joi seară, la Digi 24, când va fi montat un semafor pe splaiul Unirii, mai ales că joi a fost acolo un accident mortal, Nicuşor Dan a evitat răspunsul direct arătând care sunt cheltuielile primăriei cu marcajele şi semaforizarea.

”Pe ceea ce înseamnă marcaje rutiere primăria a plătit zero lei, 2020- zero lei. Noi am reuşit anul trecut să punem 7 milioane lei şi acum în 2022 ne ducem către 20 milioane lei. Pe ceea ce înseamnă semaforizare, 2020 - 2 milioane lei, 2021- 12 milioane lei, 2022 - 28 milioane lei. Sunt nişte probleme care s-au acutizat în timp fiindcă nu au fost făcute investiţii şi pentru care acţionăm pe măsura bugetului, mult mai mult decât în anii trecuţi”, a declarat Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

Primarul general a explicat că semafoarele din zona Unirii din Bucureşti funcţionează pe culoare galben intermitent din cauza unei lucrări neautorizate din Sectorul 3. Edilul a precizat că un excavator a tăiat mai multe cabluri, dar că situaţia se va remedia în câteva zile.

”Un singur lucru s-a întâmplat, lucrarea neautorizată de la Piaţa Unirii, acolo este problema cea mai mare, pe care a făcut-o primarul Sectorului 3 şi care a distrus semaforizarea din zona Unirii, pentru care s-au alocat mai mulţi oameni pe zona unirii şi probabil sunt întârzieri pe mentenanţă. În general semaforizarea e bine. Efectiv a tăiat nişte cabluri cu o cupă de excavator. Sunt muncitori pe şantier, mai durează câteva zile”, a declarat Nicuşor Dan.