Șeful PSD Marcel Ciolacu spune că are o relaţie instituţională cu preşedintele Klaus Iohannis şi că la mijloc nu poate fi vorba despre o prietenie, notează News.ro. Liderul social-democrat a mai spus că, dacă nu se va face rocada de premieri, aşa cum s-a convenit în coaliţie, PSD nu va mai lua parte la guvernare, dar un guvern minoritar ar fi „o aventură”.

Întrebat luni seară, la Digi 24, ce relaţie are cu preşedintele Klaus Iohannis, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat că are o relaţie strict instituţională.

„Una instituţională. Avem discuţii când ţine ceva de o decizie în Parlamentul României. Nu avem o prietenie. E greu, a fost o perioadă mult prea lungă. Să fii părtinitor cu un anumit partid politic şi să acuzi un alt partic politic timp de 8 ani de zile, când mandatul tău este cu totul altceva. Hai, în primul mandat înţeleg că trebuie partidul tău să te susţină şi la al doilea, dar în al doilea nu mai trebuie să repeţi aceste greşeli. Nu am duşmani în politică, am adversari, dar în acest moment funcţionăm instituţional şi avem respectul fiecărei instituţii pe care o reprezentăm vremelnic”, a declarat Ciolacu.

Marcel Ciolacu a ţinut să precizeze că de 1 Decembrie a participat la defilare, nu şi la recepţie, care era opţională.

„Am fost la defilare. Recepţiile sunt ceva opţional pentru fiecare dintre noi. Domnul preşedinte Klaus Iohannis nu a venit la Parlament de 1 Decembrie. Credeţi că a dorit să îmi transmită mie vreun mesaj sau Parlamentului? Am dat un exemplu”, a spus Ciolacu.

Ce se va întâmpla dacă nu va funcţiona înţelegerea privind rocada de premieri

Întrebat, de asemenea, dacă şeful statului a negociat formarea actualei coaliţii de guvernare, Ciolacu a precizat că nu a avut discuţii cu acesta pe tema formării unei coaliţii.

„După ce am făcut coaliţia a fost o discuţie cu preşedintele României în ceea ce priveşte desemnarea, fiind atributul preşedintelui constituţional, a prim-ministrului. Am spus clar ce am convenit, faptul că va exista o rocadă şi că prima oară va fi prim-ministru domnul Nicolae Ciucă”, a precizat Ciolacu.

De asemenea, Ciolacu a fost întrebat ce se va întâmpla dacă nu va funcţiona înţelegerea privind rocada premierului, liderul PSD subliniind că poporul va decide.

„Din punctul meu de vedere, ne întoarcem la votul românilor şi românii să hotărască cum au hotărât de fiecare dată cum e mai bine. Nu cred că în perioada următoare ne putem permite un guvern minoritar, este o aventură. PSD, dacă i se va impune de a nu se face rocada de prim-ministru, nu va mai lua parte la această construcţie politică. Dar cred că rocada se va face”, a mai spus Ciolacu.

Despre alegerile prezidenţiale: „A greşit de prea multe ori PSD, a pierdut de patru ori”

Preşedintele PSD a mai declarat luni seară, la Digi 24, că prioritatea partidului pe care îl conduce este să schimbe statutul astfel încât orice ales local, judeţean sau naţional să poată participa la desemnarea candidatului pentru funcţia de preşedinte al României.

Întrebat dacă PSD are candidat la alegerile prezidenţiale, Marcel Ciolacu a spus că aceasta nu este o prioritate a partidului său.

„Nu este o prioritate în acest moment. Prioritatea PSD este ca poate în toamna anului viitor să facă un congres, să modifice statutul astfel încât să poată participa şi să schimbăm logica pentru candidatul la funcţia de preşedinte. Îmi doresc să se întâmple cu alegeri în fiecare organizaţie. Primari, viceprimari, consilieri locali, judeţeni, să participe la această competiţie din interiorul partidului astfel încât oameni de stânga recunoscuţi, personalităţi de stânga, să poată participa la această competiţie în interiorul partidului”, a declarat liderul PSD.

Marcel Ciolacu a adăugat că PSD a greşit de prea multe ori, astfel că este nevoie de o schimbare.

„A greşit de prea multe ori PSD, dacă a pierdut de patru ori, însemană că a greşit undeva. Totul trebuie să modificăm, dacă am greşit de atâtea ori. Cred că România a sosit timpul să aibă din nou un preşedinte social-democrat”, a subliniat Ciolacu.