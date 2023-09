RADIO - TV Luni, 04 Septembrie 2023, 21:54

Întrebat luni seară, la Digi 24, dacă Comisia Europeană a cerut impozitarea pensiilor speciale din România cu 20%, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a recunoscut că există o astfel de presiune asupra guvernului de la București.

Marcel Boloș Foto: AGERPRES

Marcel Boloș a vorbit despre stadiul negocierilor cu instituțiile UE pe măsurile fiscal-bugetare enumerând ceea ce cuprinde proiectul austerității menționând că speră la un acord în Coaliție în câteva zile.

Nemulțumiți că Marcel Ciolacu a anunțat asumarea răspunderii Guvernului pe măsurile bugetare, liberalii au decis să susțină totuși demersul, fără să știe însă care sunt măsurile.

Decizia a fost luată luni dimineață în ședința conducerii PNL, șeful partidului urmând să anunțe și care sunt condițiile pe care le pun peneliștii pentru asumare, potrivit surselor HotNews.ro.

Ce a spus Ciolacu despre discuțiile de la Bruxelles privind pensiile speciale

„Atât eu, cât şi colegii mei considerăm că este nevoie de o nouă lege a pensiilor şi a devenit o prioritate legislativă în grupurile reunite ale Partidului Social Democrat şi pentru Ministerul Muncii din acest moment. Mi-aş dori o nouă lege a pensiilor care să intre în vigoare cu data de 1 ianuarie. Trebuie să intervenim, avem această obligaţie ca stat, ca să închidem cât mai mult din acest decalaj major (între nivelurile pensiilor – n.r.”, a spus Ciolacu, subliniind că atât oficialii de la Bucureşti, cât şi cei de la Bruxelles ştiu că sunt numeroase inechităţi în actuala legislaţie care reglementează domeniul pensiilor.

Marcel Ciolacu a subliniat că nu a obţinut încă un răspuns de la oficialii Comisiei Europene cu privire la eliminarea plafonului de 9,4% din PIB pentru bugetul de pensii, el spunând că încă se discută acest aspect de către echipele tehnice.

„Eu, la Comisie, am vorbit de principii, am vorbit şi de eliminarea acelui 9,4 pentru că niciun stat european nu are prevăzut un procent în ceea ce priveşte pensiile. Cred că nu ne deranjează să avem prins să ne încadrăm în media europeană de creştere a pensiilor. Oricum, cei 9,4, la sută, ca să înţelegem foarte clar, am fi ajuns să-l depăşim după anul 2030, dar totuşi este o asumare în faţa Comisiei şi trebuie să fim responsabili şi după ce nu o să mai fim în politică. Cred că aceasta este abordarea corectă”, a mai susținut premierul, precizând că a „convenit” împreună cu oficialii europeni că acel procent de 9,4 este „incorect”.

În ceea ce priveşte pensiile speciale, Ciolacu a declarat, răspunzând unei întrebări, că „nu s-a discutat absolut nimic concret pe legea pensiilor speciale” în cadrul întâlnirilor cu oficialii europeni, iar experţii vor avea săptămâna viitoare discuţii pe acest subiect.

„Majorarea impozitului se referă la pensiile speciale la partea unde nu există contribuţie. Dacă nu putem aplica retroactiv şi nu putem face o echitate socială şi vor rămâne pensii mai mari decât ai avut în activitate, cred că nu e nicio problemă, dacă se măreşte pentru această categorie, ţinând cont de decizia CCR-ului, se măreşte impozitarea. Aceasta este părerea mea, ca şi lider al unui partid social-democrat”, a adăugat Ciolacu.

